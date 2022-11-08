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Токаев пообещал не закрывать глаза на религиозный сепаратизм - РИА Новости, 08.11.2022
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Токаев пообещал не закрывать глаза на религиозный сепаратизм
Токаев пообещал не закрывать глаза на религиозный сепаратизм - РИА Новости, 08.11.2022
Токаев пообещал не закрывать глаза на религиозный сепаратизм
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что власти страны никогда не будут закрывать глаза на радикальные религиозные течения и религиозный... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:28
2022-11-08T10:36
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что власти страны никогда не будут закрывать глаза на радикальные религиозные течения и религиозный сепаратизм."Казахстан – светское государство. Наша конституция гарантирует свободу вероисповедания. Однако быть светской и толерантной страной не означает закрывать глаза на различные радикальные течения и религиозный сепаратизм. Мы никогда не поставим под угрозу безопасность и целостность страны", - заявил он во вторник на встрече с общественностью Атырауской области.Как отметил Токаев, "на протяжении многих веков наши предки исповедовали ислам, который гармонично сочетает нормы шариата с национальным укладом"."Ценности ислама содействуют укреплению единства нации. Наш долг – беречь и чтить традиции предков. В этом контексте очень важно давать правильные ориентиры нашей молодежи", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20221108/kazakhstan-1829858737.html
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касым-жомарт токаев, казахстан, в мире
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, В мире
09:28 08.11.2022 (обновлено: 10:36 08.11.2022)
 
Токаев пообещал не закрывать глаза на религиозный сепаратизм

Глава Казахстана Токаев заявил о недопустимости распространения радикальных вероучений

© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что власти страны никогда не будут закрывать глаза на радикальные религиозные течения и религиозный сепаратизм.
"Казахстан – светское государство. Наша конституция гарантирует свободу вероисповедания. Однако быть светской и толерантной страной не означает закрывать глаза на различные радикальные течения и религиозный сепаратизм. Мы никогда не поставим под угрозу безопасность и целостность страны", - заявил он во вторник на встрече с общественностью Атырауской области.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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Токаев не примет участия в теледебатах кандидатов в президенты Казахстана
Как отметил Токаев, "на протяжении многих веков наши предки исповедовали ислам, который гармонично сочетает нормы шариата с национальным укладом".
"Ценности ислама содействуют укреплению единства нации. Наш долг – беречь и чтить традиции предков. В этом контексте очень важно давать правильные ориентиры нашей молодежи", - сказал глава государства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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