https://ria.ru/20221108/kazakhstan-1829860533.html

Токаев пообещал не закрывать глаза на религиозный сепаратизм

Токаев пообещал не закрывать глаза на религиозный сепаратизм - РИА Новости, 08.11.2022

Токаев пообещал не закрывать глаза на религиозный сепаратизм

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что власти страны никогда не будут закрывать глаза на радикальные религиозные течения и религиозный... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:28

2022-11-08T09:28

2022-11-08T10:36

касым-жомарт токаев

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что власти страны никогда не будут закрывать глаза на радикальные религиозные течения и религиозный сепаратизм."Казахстан – светское государство. Наша конституция гарантирует свободу вероисповедания. Однако быть светской и толерантной страной не означает закрывать глаза на различные радикальные течения и религиозный сепаратизм. Мы никогда не поставим под угрозу безопасность и целостность страны", - заявил он во вторник на встрече с общественностью Атырауской области.Как отметил Токаев, "на протяжении многих веков наши предки исповедовали ислам, который гармонично сочетает нормы шариата с национальным укладом"."Ценности ислама содействуют укреплению единства нации. Наш долг – беречь и чтить традиции предков. В этом контексте очень важно давать правильные ориентиры нашей молодежи", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20221108/kazakhstan-1829858737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

касым-жомарт токаев, казахстан, в мире