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Медведев заявил о необходимости предотвратить гуманитарную катастрофу - РИА Новости, 08.11.2022
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Медведев заявил о необходимости предотвратить гуманитарную катастрофу
Медведев заявил о необходимости предотвратить гуманитарную катастрофу - РИА Новости, 08.11.2022
Медведев заявил о необходимости предотвратить гуманитарную катастрофу
Результатом санкционного давления на Россию стали угроза голода и дефицит энергии в мире, необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу, заявил председатель... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:03
2022-11-08T12:03
в мире
дмитрий медведев
россия
африка
единая россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Результатом санкционного давления на Россию стали угроза голода и дефицит энергии в мире, необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.Выступая на конференции ЕР "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности", Медведев заявил, что Россия прилагает все усилия для формирования многополярного мира. Мероприятие проходит при участии широкого круга представителей стран Африки."При этом мы сталкиваемся с колоссальным санкционным давлением коллективного Запада. Результатом являются угрозы голода в мире, дефицита энергии, другие искусственные проблемы, от которых страдают миллионы людей в развивающихся странах, в том числе на Африканском континенте. Наша общая задача предотвратить гуманитарную катастрофу, к которой по сути толкают эти события, выработать новые подходы и конкретные планы совместных действий на международном уровне, объединить свои усилия в борьбе за построение лучшего будущего для нас и новых поколений", - сказал он.
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в мире, дмитрий медведев, россия, африка, единая россия
В мире, Дмитрий Медведев, Россия, Африка, Единая Россия
12:03 08.11.2022
 
Медведев заявил о необходимости предотвратить гуманитарную катастрофу

Глава ЕР Медведев заявил о необходимости предотвратить гуманитарную катастрофу в мире

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев
Председатель Единой России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Результатом санкционного давления на Россию стали угроза голода и дефицит энергии в мире, необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Выступая на конференции ЕР "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности", Медведев заявил, что Россия прилагает все усилия для формирования многополярного мира. Мероприятие проходит при участии широкого круга представителей стран Африки.
"При этом мы сталкиваемся с колоссальным санкционным давлением коллективного Запада. Результатом являются угрозы голода в мире, дефицита энергии, другие искусственные проблемы, от которых страдают миллионы людей в развивающихся странах, в том числе на Африканском континенте. Наша общая задача предотвратить гуманитарную катастрофу, к которой по сути толкают эти события, выработать новые подходы и конкретные планы совместных действий на международном уровне, объединить свои усилия в борьбе за построение лучшего будущего для нас и новых поколений", - сказал он.
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Путин заявил об угрозе голода в беднейших странах
 
В миреДмитрий МедведевРоссияАфрикаЕдиная Россия
 
 
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