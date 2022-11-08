https://ria.ru/20221108/katastrofa-1829909691.html
Медведев заявил о необходимости предотвратить гуманитарную катастрофу
Медведев заявил о необходимости предотвратить гуманитарную катастрофу - РИА Новости, 08.11.2022
Медведев заявил о необходимости предотвратить гуманитарную катастрофу
Результатом санкционного давления на Россию стали угроза голода и дефицит энергии в мире, необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу, заявил председатель... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:03
2022-11-08T12:03
2022-11-08T12:03
в мире
дмитрий медведев
россия
африка
единая россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Результатом санкционного давления на Россию стали угроза голода и дефицит энергии в мире, необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.Выступая на конференции ЕР "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности", Медведев заявил, что Россия прилагает все усилия для формирования многополярного мира. Мероприятие проходит при участии широкого круга представителей стран Африки."При этом мы сталкиваемся с колоссальным санкционным давлением коллективного Запада. Результатом являются угрозы голода в мире, дефицита энергии, другие искусственные проблемы, от которых страдают миллионы людей в развивающихся странах, в том числе на Африканском континенте. Наша общая задача предотвратить гуманитарную катастрофу, к которой по сути толкают эти события, выработать новые подходы и конкретные планы совместных действий на международном уровне, объединить свои усилия в борьбе за построение лучшего будущего для нас и новых поколений", - сказал он.
https://ria.ru/20221013/golod-1823580922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий медведев, россия, африка, единая россия
В мире, Дмитрий Медведев, Россия, Африка, Единая Россия
Медведев заявил о необходимости предотвратить гуманитарную катастрофу
Глава ЕР Медведев заявил о необходимости предотвратить гуманитарную катастрофу в мире
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Результатом санкционного давления на Россию стали угроза голода и дефицит энергии в мире, необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Выступая на конференции ЕР "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности", Медведев заявил, что Россия прилагает все усилия для формирования многополярного мира. Мероприятие проходит при участии широкого круга представителей стран Африки
.
"При этом мы сталкиваемся с колоссальным санкционным давлением коллективного Запада. Результатом являются угрозы голода в мире, дефицита энергии, другие искусственные проблемы, от которых страдают миллионы людей в развивающихся странах, в том числе на Африканском континенте. Наша общая задача предотвратить гуманитарную катастрофу, к которой по сути толкают эти события, выработать новые подходы и конкретные планы совместных действий на международном уровне, объединить свои усилия в борьбе за построение лучшего будущего для нас и новых поколений", - сказал он.