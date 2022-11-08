https://ria.ru/20221108/kasperskiy-1830024778.html

"Лаборатория Касперского" прекращает работу своего VPN в России

"Лаборатория Касперского" прекращает работу своего VPN в России - РИА Новости, 08.11.2022

"Лаборатория Касперского" прекращает работу своего VPN в России

"Лаборатория Касперского" прекращает работу своего VPN-приложения Kaspersky Secure Connection в России, платная версия продукта будет продаваться до конца... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:24

2022-11-08T17:24

2022-11-08T17:24

общество

технологии

россия

лаборатория касперского

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" прекращает работу своего VPN-приложения Kaspersky Secure Connection в России, платная версия продукта будет продаваться до конца декабря 2022 года, бесплатная будет доступна до 15 ноября, сообщила компания."VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке. Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимуму", - говорится в сообщении.Отмечается, что платная версия Kaspersky Secure Connection будет продаваться до конца декабря 2022 года. "Если вы купили наш продукт и активировали его, то приложение продолжит работать до окончания срока действия лицензии или текущей подписки (для большинства пользователей это один год)", - добавили в компании.Бесплатная версия VPN будет доступна до 15 ноября 2022 года. После этого срока воспользоваться бесплатным продуктом в России уже не получится."Полностью аналогична ситуация и с Kaspersky Secure Connection, входящим в состав различных комплексных решений для домашних пользователей. Например, если у вас установлен Kaspersky Total Security и вы оплатили подписку на Kaspersky Secure Connection, то VPN-приложение будет работать до истечения срока подписки на него. При отсутствии платной подписки или лицензии на Kaspersky Secure Connection приложение перестанет работать 15 ноября", - подытожили в компании.Причину прекращения работы приложения в России "Лаборатория Касперского" не указывает, но отмечает, что для пользователей за пределами России набор доступных функций и VPN-серверов не изменится.

https://ria.ru/20221011/vpn-1823114396.html

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общество, технологии, россия, лаборатория касперского