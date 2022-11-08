https://ria.ru/20221108/kadyrov-1830093997.html

Кадыров пообещал очередные "сюрпризы для украинских сатанистов"

Кадыров пообещал очередные "сюрпризы для украинских сатанистов" - РИА Новости, 09.11.2022

Кадыров пообещал очередные "сюрпризы для украинских сатанистов"

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в Telegram-канале сообщения о гибели чеченских военных под Лисичанском и анонсировал очередные "сюрпризы" для украинских... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-08T22:43

2022-11-08T22:43

2022-11-09T00:22

специальная военная операция на украине

в мире

рамзан кадыров

украина

вооруженные силы украины

апты алаудинов

владимир путин

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:128:1233:822_1920x0_80_0_0_92eff92bdfec119b19809d45506ec906.jpg

ГРОЗНЫЙ, 8 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в Telegram-канале сообщения о гибели чеченских военных под Лисичанском и анонсировал очередные "сюрпризы" для украинских "сатанистов".Он отметил, что подразделения успешно выполняют поставленные задачи, в том числе и в этом регионе. По его словам, ни один чеченский военнослужащий в районе Лисичанска не погиб. Кроме того, Кадыров пообещал "очередные "сюрпризы" для сатанистов" и подчеркнул, что это не голословное заявление.Кадыров также отметил, что ему жалко украинский народ, который стал "невольником натовской политики" и не может повлиять на обстановку в своей стране. Он подчеркнул, что Запад продолжает посылать туда наемников, так как ВСУ уже исчерпали себя. По его словам, российские военные хотят бороться с профессионалами, а не заложниками обстоятельств и будут "рады новым дорогим трофеям".Ранее секретарь чеченского совбеза Апты Алаудинов заявил о продвижении этого подразделения и сил Луганской Народной Республики под Соледаром. В начале октября он говорил, что ситуация на участках фронта у Лисичанска, Северска и Яковлевки полностью под контролем спецназа "Ахмат" и Второго корпуса Народной милиции ЛНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221108/akhmat-1829953173.html

украина

луганская народная республика

лисичанск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рамзан кадыров, украина, вооруженные силы украины, апты алаудинов, владимир путин, луганская народная республика, лисичанск, россия