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Кадыров пообещал очередные "сюрпризы для украинских сатанистов" - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/kadyrov-1830093997.html
Кадыров пообещал очередные "сюрпризы для украинских сатанистов"
Кадыров пообещал очередные "сюрпризы для украинских сатанистов" - РИА Новости, 09.11.2022
Кадыров пообещал очередные "сюрпризы для украинских сатанистов"
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в Telegram-канале сообщения о гибели чеченских военных под Лисичанском и анонсировал очередные "сюрпризы" для украинских... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-08T22:43
2022-11-09T00:22
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
украина
вооруженные силы украины
апты алаудинов
владимир путин
луганская народная республика
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ГРОЗНЫЙ, 8 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в Telegram-канале сообщения о гибели чеченских военных под Лисичанском и анонсировал очередные "сюрпризы" для украинских "сатанистов".Он отметил, что подразделения успешно выполняют поставленные задачи, в том числе и в этом регионе. По его словам, ни один чеченский военнослужащий в районе Лисичанска не погиб. Кроме того, Кадыров пообещал "очередные "сюрпризы" для сатанистов" и подчеркнул, что это не голословное заявление.Кадыров также отметил, что ему жалко украинский народ, который стал "невольником натовской политики" и не может повлиять на обстановку в своей стране. Он подчеркнул, что Запад продолжает посылать туда наемников, так как ВСУ уже исчерпали себя. По его словам, российские военные хотят бороться с профессионалами, а не заложниками обстоятельств и будут "рады новым дорогим трофеям".Ранее секретарь чеченского совбеза Апты Алаудинов заявил о продвижении этого подразделения и сил Луганской Народной Республики под Соледаром. В начале октября он говорил, что ситуация на участках фронта у Лисичанска, Северска и Яковлевки полностью под контролем спецназа "Ахмат" и Второго корпуса Народной милиции ЛНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221108/akhmat-1829953173.html
украина
луганская народная республика
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в мире, рамзан кадыров, украина, вооруженные силы украины, апты алаудинов, владимир путин, луганская народная республика, лисичанск, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Украина, Вооруженные силы Украины, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Россия
22:43 08.11.2022 (обновлено: 00:22 09.11.2022)
 
Кадыров пообещал очередные "сюрпризы для украинских сатанистов"

Кадыров назвал неправдой информацию о гибели военнослужащих из Чечни под Лисичанском

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 8 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в Telegram-канале сообщения о гибели чеченских военных под Лисичанском и анонсировал очередные "сюрпризы" для украинских "сатанистов".
Он отметил, что подразделения успешно выполняют поставленные задачи, в том числе и в этом регионе. По его словам, ни один чеченский военнослужащий в районе Лисичанска не погиб. Кроме того, Кадыров пообещал "очередные "сюрпризы" для сатанистов" и подчеркнул, что это не голословное заявление.

"Те, кто следят за моими заявлениями, прекрасно знают, что итоги после подобных анонсов не заставляют себя долго ждать. Недавно проведенную нами операцию "Возмездие" помнят все. Только за день мы уничтожили свыше 600 бандеровцев", — написал глава Чечни.

Кадыров также отметил, что ему жалко украинский народ, который стал "невольником натовской политики" и не может повлиять на обстановку в своей стране. Он подчеркнул, что Запад продолжает посылать туда наемников, так как ВСУ уже исчерпали себя. По его словам, российские военные хотят бороться с профессионалами, а не заложниками обстоятельств и будут "рады новым дорогим трофеям".
Ранее секретарь чеченского совбеза Апты Алаудинов заявил о продвижении этого подразделения и сил Луганской Народной Республики под Соледаром. В начале октября он говорил, что ситуация на участках фронта у Лисичанска, Северска и Яковлевки полностью под контролем спецназа "Ахмат" и Второго корпуса Народной милиции ЛНР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Командир спецназа Ахмат Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 14:17Специальная военная операция на Украине
Командир "Ахмата" опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровУкраинаВооруженные силы УкраиныАпты АлаудиновВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскРоссия
 
 
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