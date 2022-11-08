https://ria.ru/20221108/ispytanie-1830041982.html

Британия испытала лазерное оружие дальнего действия

Британия испытала лазерное оружие дальнего действия - РИА Новости, 08.11.2022

Британия испытала лазерное оружие дальнего действия

Великобритания провела новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, следует из заявления, опубликованного во... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:11

2022-11-08T18:11

2022-11-08T18:11

в мире

технологии

великобритания

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Великобритания провела новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, следует из заявления, опубликованного во вторник на сайте британского правительства.Ранее команда специалистов испытывала способность лазера с высокой точностью отслеживать цели и поддерживать луч лазера на выбранной точке. Новые испытания включали в себя использование прототипа лазерного оружия DragonFire для поражения нескольких целей на разных расстояниях. Эти тесты, в ходе которых испытывались мощность оружия и его точность, помогут лучше проанализировать работу лазерного оружия и его особенности с учетом определенного расстояния, отмечается в заявлении.Характеристики DragonFire засекречены, указано на сайте.Уточняется, что проведенные испытания стали "кульминацией значительного совместного инвестирования" британским министерством обороны и оружейным сектором промышленности в размере около 100 миллионов фунтов стерлингов, продолжавшегося несколько лет.Лазерное направленное энергетическое оружие может обеспечить высокую летальность при более низких затратах, сниженной логистической нагрузке и повышенной эффективности по сравнению с другими системами вооружения. Такая технология может серьезно повлиять на ход военных операций в будущем, добавляется в заявлении.

https://ria.ru/20221030/uyazvimost-1827836683.html

великобритания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, великобритания