https://ria.ru/20221108/ispytanie-1830041982.html
Британия испытала лазерное оружие дальнего действия
Британия испытала лазерное оружие дальнего действия - РИА Новости, 08.11.2022
Британия испытала лазерное оружие дальнего действия
Великобритания провела новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, следует из заявления, опубликованного во... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:11
2022-11-08T18:11
2022-11-08T18:11
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великобритания
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Великобритания провела новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, следует из заявления, опубликованного во вторник на сайте британского правительства.Ранее команда специалистов испытывала способность лазера с высокой точностью отслеживать цели и поддерживать луч лазера на выбранной точке. Новые испытания включали в себя использование прототипа лазерного оружия DragonFire для поражения нескольких целей на разных расстояниях. Эти тесты, в ходе которых испытывались мощность оружия и его точность, помогут лучше проанализировать работу лазерного оружия и его особенности с учетом определенного расстояния, отмечается в заявлении.Характеристики DragonFire засекречены, указано на сайте.Уточняется, что проведенные испытания стали "кульминацией значительного совместного инвестирования" британским министерством обороны и оружейным сектором промышленности в размере около 100 миллионов фунтов стерлингов, продолжавшегося несколько лет.Лазерное направленное энергетическое оружие может обеспечить высокую летальность при более низких затратах, сниженной логистической нагрузке и повышенной эффективности по сравнению с другими системами вооружения. Такая технология может серьезно повлиять на ход военных операций в будущем, добавляется в заявлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, великобритания
В мире, Технологии, Великобритания
Британия испытала лазерное оружие дальнего действия
Великобритания провела новые испытания лазерного оружия дальнего действия DragonFire
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости.
Великобритания провела новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, следует из заявления
, опубликованного во вторник на сайте британского правительства.
"Испытание Великобританией первого лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия с высокой мощностью прошло в оборонной научно-технологической лаборатории (Dstl) министерства обороны в Портон-Дауне", - говорится в заявлении.
Ранее команда специалистов испытывала способность лазера с высокой точностью отслеживать цели и поддерживать луч лазера на выбранной точке. Новые испытания включали в себя использование прототипа лазерного оружия DragonFire для поражения нескольких целей на разных расстояниях. Эти тесты, в ходе которых испытывались мощность оружия и его точность, помогут лучше проанализировать работу лазерного оружия и его особенности с учетом определенного расстояния, отмечается в заявлении.
Характеристики DragonFire засекречены, указано на сайте.
Уточняется, что проведенные испытания стали "кульминацией значительного совместного инвестирования" британским министерством обороны и оружейным сектором промышленности в размере около 100 миллионов фунтов стерлингов, продолжавшегося несколько лет.
Лазерное направленное энергетическое оружие может обеспечить высокую летальность при более низких затратах, сниженной логистической нагрузке и повышенной эффективности по сравнению с другими системами вооружения. Такая технология может серьезно повлиять на ход военных операций в будущем, добавляется в заявлении.