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Британия испытала лазерное оружие дальнего действия - РИА Новости, 08.11.2022
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Британия испытала лазерное оружие дальнего действия
Британия испытала лазерное оружие дальнего действия - РИА Новости, 08.11.2022
Британия испытала лазерное оружие дальнего действия
Великобритания провела новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, следует из заявления, опубликованного во... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:11
2022-11-08T18:11
в мире
технологии
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Великобритания провела новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, следует из заявления, опубликованного во вторник на сайте британского правительства.Ранее команда специалистов испытывала способность лазера с высокой точностью отслеживать цели и поддерживать луч лазера на выбранной точке. Новые испытания включали в себя использование прототипа лазерного оружия DragonFire для поражения нескольких целей на разных расстояниях. Эти тесты, в ходе которых испытывались мощность оружия и его точность, помогут лучше проанализировать работу лазерного оружия и его особенности с учетом определенного расстояния, отмечается в заявлении.Характеристики DragonFire засекречены, указано на сайте.Уточняется, что проведенные испытания стали "кульминацией значительного совместного инвестирования" британским министерством обороны и оружейным сектором промышленности в размере около 100 миллионов фунтов стерлингов, продолжавшегося несколько лет.Лазерное направленное энергетическое оружие может обеспечить высокую летальность при более низких затратах, сниженной логистической нагрузке и повышенной эффективности по сравнению с другими системами вооружения. Такая технология может серьезно повлиять на ход военных операций в будущем, добавляется в заявлении.
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в мире, технологии, великобритания
В мире, Технологии, Великобритания
18:11 08.11.2022
 
Британия испытала лазерное оружие дальнего действия

Великобритания провела новые испытания лазерного оружия дальнего действия DragonFire

© Lockheed MartinКонцепт истребителя, оснащенного лазерным оружием
Концепт истребителя, оснащенного лазерным оружием
© Lockheed Martin
Концепт истребителя, оснащенного лазерным оружием. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Великобритания провела новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, следует из заявления, опубликованного во вторник на сайте британского правительства.
"Испытание Великобританией первого лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия с высокой мощностью прошло в оборонной научно-технологической лаборатории (Dstl) министерства обороны в Портон-Дауне", - говорится в заявлении.
Ранее команда специалистов испытывала способность лазера с высокой точностью отслеживать цели и поддерживать луч лазера на выбранной точке. Новые испытания включали в себя использование прототипа лазерного оружия DragonFire для поражения нескольких целей на разных расстояниях. Эти тесты, в ходе которых испытывались мощность оружия и его точность, помогут лучше проанализировать работу лазерного оружия и его особенности с учетом определенного расстояния, отмечается в заявлении.
Характеристики DragonFire засекречены, указано на сайте.
Уточняется, что проведенные испытания стали "кульминацией значительного совместного инвестирования" британским министерством обороны и оружейным сектором промышленности в размере около 100 миллионов фунтов стерлингов, продолжавшегося несколько лет.
Лазерное направленное энергетическое оружие может обеспечить высокую летальность при более низких затратах, сниженной логистической нагрузке и повышенной эффективности по сравнению с другими системами вооружения. Такая технология может серьезно повлиять на ход военных операций в будущем, добавляется в заявлении.
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