12:48 08.11.2022 (обновлено: 13:08 08.11.2022)
МИД России предложил Тегерану и Эр-Рияду посредничество в диалоге
Замглавы МИД Богданов призвал Иран и Саудовскую Аравию решать противоречия через диалог
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва готова быть посредником в контактах Ирана с Саудовской Аравией для улаживания противоречий, нынешние проблемы должны быть разрешены путем диалога, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Мы в контакте и с саудовскими нашими друзьями, и с иранскими. Мы выступаем за то, чтобы все возникающие противоречия и недоразумения решались за столом переговоров в рамках конструктивного диалога",- сказал Богданов в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать эскалацию в отношениях Эр-Рияда и Тегерана.
"Мы всегда были готовы и действительно прилагаем усилия к тому, чтобы играть определенную посредническую роль, если она востребована нашими друзьями и в Эр-Рияде, и в Тегеране",- подчеркнул замминистра.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи заявил, что западные страны намеренно нагнетают атмосферу против Ирана, заявляя, о том, что Тегеран якобы готовится нанести удар по Саудовской Аравии. накануне Спецслужбы Ирана заявили, что перехватили груз с деньгами и разведывательным оборудованием из Саудовской Аравии, он предназначался для участников беспорядков в стране.