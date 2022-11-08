https://ria.ru/20221108/iran-1829924791.html

МИД России предложил Тегерану и Эр-Рияду посредничество в диалоге

МИД России предложил Тегерану и Эр-Рияду посредничество в диалоге - РИА Новости, 08.11.2022

МИД России предложил Тегерану и Эр-Рияду посредничество в диалоге

Москва готова быть посредником в контактах Ирана с Саудовской Аравией для улаживания противоречий, нынешние проблемы должны быть разрешены путем диалога, заявил РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:48

2022-11-08T12:48

2022-11-08T13:08

в мире

иран

россия

саудовская аравия

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва готова быть посредником в контактах Ирана с Саудовской Аравией для улаживания противоречий, нынешние проблемы должны быть разрешены путем диалога, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов."Мы в контакте и с саудовскими нашими друзьями, и с иранскими. Мы выступаем за то, чтобы все возникающие противоречия и недоразумения решались за столом переговоров в рамках конструктивного диалога",- сказал Богданов в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать эскалацию в отношениях Эр-Рияда и Тегерана."Мы всегда были готовы и действительно прилагаем усилия к тому, чтобы играть определенную посредническую роль, если она востребована нашими друзьями и в Эр-Рияде, и в Тегеране",- подчеркнул замминистра.Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи заявил, что западные страны намеренно нагнетают атмосферу против Ирана, заявляя, о том, что Тегеран якобы готовится нанести удар по Саудовской Аравии. накануне Спецслужбы Ирана заявили, что перехватили груз с деньгами и разведывательным оборудованием из Саудовской Аравии, он предназначался для участников беспорядков в стране.

https://ria.ru/20221107/gruz-1829676791.html

иран

россия

саудовская аравия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, иран, россия, саудовская аравия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)