https://ria.ru/20221108/indiya-1829999713.html

Глава Минпромторга Мантуров подчеркнул важность отношений с Индией

Глава Минпромторга Мантуров подчеркнул важность отношений с Индией - РИА Новости, 08.11.2022

Глава Минпромторга Мантуров подчеркнул важность отношений с Индией

Отношения с Индией имеют для России первостепенное значение и носят характер особо привилегированного стратегического партнерства, сообщил вице-премьер - глава... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:09

2022-11-08T16:09

2022-11-08T16:09

денис мантуров

индия

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отношения с Индией имеют для России первостепенное значение и носят характер особо привилегированного стратегического партнерства, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Дениса Мантуров по итогам встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром."Отношения с Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и имеют для нас первостепенное значение. Несмотря на давление западных стран, мы смогли сохранить интенсивность двустороннего взаимодействия и удовлетворены динамикой политического диалога с Индией", - передает слова Мантурова пресс-служба правительства РФ."Успешно развивается комплексное, многовекторное взаимодействие в сфере торговли и инвестиций, расширяется промышленная кооперация между нашими странами по широкому спектру направлений", - добавил он.В кабмине также сообщили о динамичном росте товарооборота между РФ и Индией. Так, по итогам года он ожидается на уровне 30 миллиардов долларов, что соответствует ранее намеченным целям.Кроме того, в ходе встречи стороны предметно обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в области финансов и межбанковских отношений, транспорта, а также энергетической и продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20221108/neft-1829944884.html

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денис мантуров, индия, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)