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Глава Минпромторга Мантуров подчеркнул важность отношений с Индией - РИА Новости, 08.11.2022
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Глава Минпромторга Мантуров подчеркнул важность отношений с Индией
Глава Минпромторга Мантуров подчеркнул важность отношений с Индией - РИА Новости, 08.11.2022
Глава Минпромторга Мантуров подчеркнул важность отношений с Индией
Отношения с Индией имеют для России первостепенное значение и носят характер особо привилегированного стратегического партнерства, сообщил вице-премьер - глава... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:09
2022-11-08T16:09
денис мантуров
индия
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отношения с Индией имеют для России первостепенное значение и носят характер особо привилегированного стратегического партнерства, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Дениса Мантуров по итогам встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром."Отношения с Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и имеют для нас первостепенное значение. Несмотря на давление западных стран, мы смогли сохранить интенсивность двустороннего взаимодействия и удовлетворены динамикой политического диалога с Индией", - передает слова Мантурова пресс-служба правительства РФ."Успешно развивается комплексное, многовекторное взаимодействие в сфере торговли и инвестиций, расширяется промышленная кооперация между нашими странами по широкому спектру направлений", - добавил он.В кабмине также сообщили о динамичном росте товарооборота между РФ и Индией. Так, по итогам года он ожидается на уровне 30 миллиардов долларов, что соответствует ранее намеченным целям.Кроме того, в ходе встречи стороны предметно обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в области финансов и межбанковских отношений, транспорта, а также энергетической и продовольственной безопасности.
https://ria.ru/20221108/neft-1829944884.html
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денис мантуров, индия, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Денис Мантуров, Индия, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
16:09 08.11.2022
 
Глава Минпромторга Мантуров подчеркнул важность отношений с Индией

Мантуров: отношения с Индией имеют для России первостепенное значение

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отношения с Индией имеют для России первостепенное значение и носят характер особо привилегированного стратегического партнерства, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Дениса Мантуров по итогам встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
"Отношения с Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и имеют для нас первостепенное значение. Несмотря на давление западных стран, мы смогли сохранить интенсивность двустороннего взаимодействия и удовлетворены динамикой политического диалога с Индией", - передает слова Мантурова пресс-служба правительства РФ.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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"Успешно развивается комплексное, многовекторное взаимодействие в сфере торговли и инвестиций, расширяется промышленная кооперация между нашими странами по широкому спектру направлений", - добавил он.
В кабмине также сообщили о динамичном росте товарооборота между РФ и Индией. Так, по итогам года он ожидается на уровне 30 миллиардов долларов, что соответствует ранее намеченным целям.
Кроме того, в ходе встречи стороны предметно обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в области финансов и межбанковских отношений, транспорта, а также энергетической и продовольственной безопасности.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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Индия хочет сохранить преимущества в отношениях с Россией, заявил глава МИД
 
Денис МантуровИндияРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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