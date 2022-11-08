14:36 08.11.2022 (обновлено: 15:53 08.11.2022)
Лавров: Россия и Индия скоро достигнут поставленной цели по товарообороту
Глава МИД Лавров: Россия и Индия скоро доведут товарооборот до 30 миллиардов долларов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. 8 ноября 2022
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. 8 ноября 2022
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Индия вскоре достигнут цели довести товарооборот до 30 млрд долларов, сейчас эта цифра составляет порядка 17 млрд долларов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы приветствовали положительную динамику двусторонней торговли. К сентябрю товарооборот прибавил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более 130%, практически достигнув отметки в 17 млрд долларов. Мы уверены, что цель которую поставили наши лидеры - довести товарооборот до 30 млрд - будет вскоре достигнута", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.