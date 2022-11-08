https://ria.ru/20221108/indiya-1829962425.html

Лавров: Россия и Индия скоро достигнут поставленной цели по товарообороту

Лавров: Россия и Индия скоро достигнут поставленной цели по товарообороту - РИА Новости, 08.11.2022

Лавров: Россия и Индия скоро достигнут поставленной цели по товарообороту

Россия и Индия вскоре достигнут цели довести товарооборот до 30 млрд долларов, сейчас эта цифра составляет порядка 17 млрд долларов, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:36

2022-11-08T14:36

2022-11-08T15:53

сергей лавров

россия

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829994294_0:0:2864:1612_1920x0_80_0_0_552f3de8ccaa7411d57d3c069bfdca9f.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Индия вскоре достигнут цели довести товарооборот до 30 млрд долларов, сейчас эта цифра составляет порядка 17 млрд долларов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы приветствовали положительную динамику двусторонней торговли. К сентябрю товарооборот прибавил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более 130%, практически достигнув отметки в 17 млрд долларов. Мы уверены, что цель которую поставили наши лидеры - довести товарооборот до 30 млрд - будет вскоре достигнута", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

https://ria.ru/20221107/tovarooborot-1829556821.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, россия, индия, в мире