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Лавров: Россия и Индия скоро достигнут поставленной цели по товарообороту - РИА Новости, 08.11.2022
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Лавров: Россия и Индия скоро достигнут поставленной цели по товарообороту
Лавров: Россия и Индия скоро достигнут поставленной цели по товарообороту - РИА Новости, 08.11.2022
Лавров: Россия и Индия скоро достигнут поставленной цели по товарообороту
Россия и Индия вскоре достигнут цели довести товарооборот до 30 млрд долларов, сейчас эта цифра составляет порядка 17 млрд долларов, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:36
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сергей лавров
россия
индия
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Индия вскоре достигнут цели довести товарооборот до 30 млрд долларов, сейчас эта цифра составляет порядка 17 млрд долларов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы приветствовали положительную динамику двусторонней торговли. К сентябрю товарооборот прибавил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более 130%, практически достигнув отметки в 17 млрд долларов. Мы уверены, что цель которую поставили наши лидеры - довести товарооборот до 30 млрд - будет вскоре достигнута", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
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сергей лавров, россия, индия, в мире
Сергей Лавров, Россия, Индия, В мире
14:36 08.11.2022 (обновлено: 15:53 08.11.2022)
 
Лавров: Россия и Индия скоро достигнут поставленной цели по товарообороту

Глава МИД Лавров: Россия и Индия скоро доведут товарооборот до 30 миллиардов долларов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. 8 ноября 2022
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. 8 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. 8 ноября 2022
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Индия вскоре достигнут цели довести товарооборот до 30 млрд долларов, сейчас эта цифра составляет порядка 17 млрд долларов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы приветствовали положительную динамику двусторонней торговли. К сентябрю товарооборот прибавил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более 130%, практически достигнув отметки в 17 млрд долларов. Мы уверены, что цель которую поставили наши лидеры - довести товарооборот до 30 млрд - будет вскоре достигнута", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
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