16:09 08.11.2022 (обновлено: 16:30 08.11.2022)
Bloomberg: Россия спасает мир от наглого грабежа западных стран
Bloomberg: Россия спасает бедные страны от Запада, жадно скупающего мировые запасы газа
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия поможет с поставками газа развивающимся государствам, которые столкнулись с дефицитом из-за Европы, скупающей все доступное на рынке топливо, пишет Bloomberg.
"Обеспокоенность Европы собственной энергетической безопасностью вызывает энергетическую бедность в странах развивающегося мира, — рассказал аналитик из Credit Suisse Group AG Сол Кавонич.
По его словам, Брюссель отнимает сырье у других государств, что приводит к его существенному удорожанию. Это, в свою очередь, снижает шансы на организацию долговременных поставок в небогатые регионы, говорится в статье.
Лишившись российского газа, Евросоюз развернулся в сторону наличного рынка, где незаконтрактованное топливо предлагается к продаже с уведомлением за короткий срок. По словам трейдеров, цены быстро растут, и некоторые продавцы, доставлявшие энергоресурсы в Южную Азию, просто отменили давно запланированные заказы, решив нажиться в других местах, где больше платят.
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США и Евросоюз также пострадали от роста цен на энергоносители и всплеска инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского сырья. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Ситуацию усложнила и остановка "Северного потока" — российского газопровода, снабжавшего европейский континент. Сначала снижение поставок сырья произошло из-за западных санкций, препятствовавших обслуживанию турбин Siemens, необходимых для прокачки газа по трубопроводам. Но позднее, 26 сентября, на "Северных потоках" произошли террористические акты, повредившие сразу две экспортные магистрали. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно.
В Министерстве обороны России, в свою очередь, заявили о причастности представителей ВМС Великобритании к планированию, обеспечению и реализации подрыва газопроводов в Балтийском море. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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