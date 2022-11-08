https://ria.ru/20221108/grabezh-1829999860.html

Bloomberg: Россия спасает мир от наглого грабежа западных стран

Bloomberg: Россия спасает мир от наглого грабежа западных стран - РИА Новости, 08.11.2022

Bloomberg: Россия спасает мир от наглого грабежа западных стран

Россия поможет с поставками газа развивающимся государствам, которые столкнулись с дефицитом из-за Европы, скупающей все доступное на рынке топливо, пишет... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:09

2022-11-08T16:09

2022-11-08T16:30

экономика

россия

европа

северный поток

санкции в отношении россии

вмс великобритании

азия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия поможет с поставками газа развивающимся государствам, которые столкнулись с дефицитом из-за Европы, скупающей все доступное на рынке топливо, пишет Bloomberg.По его словам, Брюссель отнимает сырье у других государств, что приводит к его существенному удорожанию. Это, в свою очередь, снижает шансы на организацию долговременных поставок в небогатые регионы, говорится в статье.Лишившись российского газа, Евросоюз развернулся в сторону наличного рынка, где незаконтрактованное топливо предлагается к продаже с уведомлением за короткий срок. По словам трейдеров, цены быстро растут, и некоторые продавцы, доставлявшие энергоресурсы в Южную Азию, просто отменили давно запланированные заказы, решив нажиться в других местах, где больше платят.Как отмечается в публикации, нехватка газа и нефти уже сблизила развивающийся мир с Россией. Москва рада предложить топливо Пакистану, Индии и прочим странам, которые Запад по сути вытеснил с рынка.США и Евросоюз также пострадали от роста цен на энергоносители и всплеска инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского сырья. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Ситуацию усложнила и остановка "Северного потока" — российского газопровода, снабжавшего европейский континент. Сначала снижение поставок сырья произошло из-за западных санкций, препятствовавших обслуживанию турбин Siemens, необходимых для прокачки газа по трубопроводам. Но позднее, 26 сентября, на "Северных потоках" произошли террористические акты, повредившие сразу две экспортные магистрали. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно.В Министерстве обороны России, в свою очередь, заявили о причастности представителей ВМС Великобритании к планированию, обеспечению и реализации подрыва газопроводов в Балтийском море. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20221008/rossiya-1822492664.html

https://ria.ru/20221030/nato-1827911020.html

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европа

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, европа, северный поток, санкции в отношении россии, вмс великобритании, азия