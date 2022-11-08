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Bloomberg: Россия спасает мир от наглого грабежа западных стран - РИА Новости, 08.11.2022
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Bloomberg: Россия спасает мир от наглого грабежа западных стран
Bloomberg: Россия спасает мир от наглого грабежа западных стран - РИА Новости, 08.11.2022
Bloomberg: Россия спасает мир от наглого грабежа западных стран
Россия поможет с поставками газа развивающимся государствам, которые столкнулись с дефицитом из-за Европы, скупающей все доступное на рынке топливо, пишет... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:09
2022-11-08T16:30
экономика
россия
европа
северный поток
санкции в отношении россии
вмс великобритании
азия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия поможет с поставками газа развивающимся государствам, которые столкнулись с дефицитом из-за Европы, скупающей все доступное на рынке топливо, пишет Bloomberg.По его словам, Брюссель отнимает сырье у других государств, что приводит к его существенному удорожанию. Это, в свою очередь, снижает шансы на организацию долговременных поставок в небогатые регионы, говорится в статье.Лишившись российского газа, Евросоюз развернулся в сторону наличного рынка, где незаконтрактованное топливо предлагается к продаже с уведомлением за короткий срок. По словам трейдеров, цены быстро растут, и некоторые продавцы, доставлявшие энергоресурсы в Южную Азию, просто отменили давно запланированные заказы, решив нажиться в других местах, где больше платят.Как отмечается в публикации, нехватка газа и нефти уже сблизила развивающийся мир с Россией. Москва рада предложить топливо Пакистану, Индии и прочим странам, которые Запад по сути вытеснил с рынка.США и Евросоюз также пострадали от роста цен на энергоносители и всплеска инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского сырья. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Ситуацию усложнила и остановка "Северного потока" — российского газопровода, снабжавшего европейский континент. Сначала снижение поставок сырья произошло из-за западных санкций, препятствовавших обслуживанию турбин Siemens, необходимых для прокачки газа по трубопроводам. Но позднее, 26 сентября, на "Северных потоках" произошли террористические акты, повредившие сразу две экспортные магистрали. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно.В Министерстве обороны России, в свою очередь, заявили о причастности представителей ВМС Великобритании к планированию, обеспечению и реализации подрыва газопроводов в Балтийском море. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20221008/rossiya-1822492664.html
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экономика, россия, европа, северный поток, санкции в отношении россии, вмс великобритании, азия
Экономика, Россия, Европа, Северный поток, Санкции в отношении России, ВМС Великобритании, Азия
16:09 08.11.2022 (обновлено: 16:30 08.11.2022)
 
Bloomberg: Россия спасает мир от наглого грабежа западных стран

Bloomberg: Россия спасает бедные страны от Запада, жадно скупающего мировые запасы газа

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия поможет с поставками газа развивающимся государствам, которые столкнулись с дефицитом из-за Европы, скупающей все доступное на рынке топливо, пишет Bloomberg.
"Обеспокоенность Европы собственной энергетической безопасностью вызывает энергетическую бедность в странах развивающегося мира, — рассказал аналитик из Credit Suisse Group AG Сол Кавонич.
По его словам, Брюссель отнимает сырье у других государств, что приводит к его существенному удорожанию. Это, в свою очередь, снижает шансы на организацию долговременных поставок в небогатые регионы, говорится в статье.
Лишившись российского газа, Евросоюз развернулся в сторону наличного рынка, где незаконтрактованное топливо предлагается к продаже с уведомлением за короткий срок. По словам трейдеров, цены быстро растут, и некоторые продавцы, доставлявшие энергоресурсы в Южную Азию, просто отменили давно запланированные заказы, решив нажиться в других местах, где больше платят.
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 17:06
Bloomberg: удар Запада по России потрясет мир
Как отмечается в публикации, нехватка газа и нефти уже сблизила развивающийся мир с Россией. Москва рада предложить топливо Пакистану, Индии и прочим странам, которые Запад по сути вытеснил с рынка.
США и Евросоюз также пострадали от роста цен на энергоносители и всплеска инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского сырья. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Ситуацию усложнила и остановка "Северного потока" — российского газопровода, снабжавшего европейский континент. Сначала снижение поставок сырья произошло из-за западных санкций, препятствовавших обслуживанию турбин Siemens, необходимых для прокачки газа по трубопроводам. Но позднее, 26 сентября, на "Северных потоках" произошли террористические акты, повредившие сразу две экспортные магистрали. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно.
В Министерстве обороны России, в свою очередь, заявили о причастности представителей ВМС Великобритании к планированию, обеспечению и реализации подрыва газопроводов в Балтийском море. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 16:13
Во Франции рассказали, кто подорвал трубы "Северного потока"
 
ЭкономикаРоссияЕвропаСеверный потокСанкции в отношении РоссииВМС ВеликобританииАзия
 
 
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