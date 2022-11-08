https://ria.ru/20221108/gospodderzhka-1829963701.html
Объем господдержки АПК Ростовской области вырос до 8,8 миллиарда рублей
Объем господдержки АПК Ростовской области вырос до 8,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.11.2022
Объем господдержки АПК Ростовской области вырос до 8,8 миллиарда рублей
Объем господдержки АПК Ростовской области в текущем году вырос на 503,5 миллиона рублей и составил почти 8,8 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:38
2022-11-08T14:38
2022-11-08T14:40
ростовская область
экономика
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Объем господдержки АПК Ростовской области в текущем году вырос на 503,5 миллиона рублей и составил почти 8,8 миллиарда рублей, сообщает правительство региона."Общий объем средств на поддержку донского АПК и комплексное развитие сельских территорий в регионе теперь составляет почти 8 миллиардов 870 миллионов рублей, что на 503,5 миллиона выше ранее озвученный суммы и на 1,8 миллиарда рублей больше, чем в 2021 году", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Виктора Гончарова.Ранее сообщалось, что в 2022 году на поддержку аграрной отрасли региона из двух уровней бюджета было предусмотрено свыше 8,3 миллиарда рублей, из них более 5,740 миллиарда рублей из областного бюджета. "Однако Ростовская область, как один из основных зернопроизводящих регионов страны, вошла в число субъектов, которым доведены дополнительные средства на поддержку аграриев-растениеводов", - пояснил Гончаров.Средства по возмещению производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур были выделены из резервного фонда по распоряжению правительства РФ.По данным областного минсельхозпрода, на сегодняшний день направлено на развитие АПК уже почти 6 миллиардов рублей средств господдержки.Всего в 2022 году в Ростовской области предусмотрено порядка 50 направлений субсидирования сельхозтоваропроизводителей. Наибольшие объемы госфинансирования направлены на субсидии производителям зерновых культур, приобретение сельхозтехники, поддержку элитного семеноводства, развитие племенного животноводства, а также мелиорации в регионе."Кроме того, обеспеченности донских аграриев всем необходимым содействует система льготного кредитования. Сельхозпредприятиям и фермерам Ростовской области выдано уже более 24 миллиардов рублей льготных краткосрочных кредитов под ставку не более 5% и почти 6,4 миллиарда рублей льготных инвестиционных кредитов", - подытожил первый замглавы области.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, ростовская область, россия
Ростовская область , Экономика, Ростовская область, Россия
14:38 08.11.2022 (обновлено: 14:40 08.11.2022)
Объем господдержки АПК Ростовской области вырос до 8,8 миллиарда рублей
Объем господдержки АПК Ростовской области в 2022 году вырос до 8,8 миллиарда рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Объем господдержки АПК Ростовской области в текущем году вырос на 503,5 миллиона рублей и составил почти 8,8 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
"Общий объем средств на поддержку донского АПК и комплексное развитие сельских территорий в регионе теперь составляет почти 8 миллиардов 870 миллионов рублей, что на 503,5 миллиона выше ранее озвученный суммы и на 1,8 миллиарда рублей больше, чем в 2021 году", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Виктора Гончарова.
Ранее сообщалось, что в 2022 году на поддержку аграрной отрасли региона из двух уровней бюджета было предусмотрено свыше 8,3 миллиарда рублей, из них более 5,740 миллиарда рублей из областного бюджета. "Однако Ростовская область
, как один из основных зернопроизводящих регионов страны, вошла в число субъектов, которым доведены дополнительные средства на поддержку аграриев-растениеводов", - пояснил Гончаров.
Средства по возмещению производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур были выделены из резервного фонда по распоряжению правительства РФ
.
По данным областного минсельхозпрода, на сегодняшний день направлено на развитие АПК уже почти 6 миллиардов рублей средств господдержки.
Всего в 2022 году в Ростовской области предусмотрено порядка 50 направлений субсидирования сельхозтоваропроизводителей. Наибольшие объемы госфинансирования направлены на субсидии производителям зерновых культур, приобретение сельхозтехники, поддержку элитного семеноводства, развитие племенного животноводства, а также мелиорации в регионе.
"Кроме того, обеспеченности донских аграриев всем необходимым содействует система льготного кредитования. Сельхозпредприятиям и фермерам Ростовской области выдано уже более 24 миллиардов рублей льготных краткосрочных кредитов под ставку не более 5% и почти 6,4 миллиарда рублей льготных инвестиционных кредитов", - подытожил первый замглавы области.
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