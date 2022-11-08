https://ria.ru/20221108/gosizmena-1830076680.html
Суд в Москве арестовал россиянина по уголовному делу о госизмене
Суд в Москве арестовал россиянина по уголовному делу о госизмене - РИА Новости, 08.11.2022
Суд в Москве арестовал россиянина по уголовному делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Вердиян по уголовному делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T20:19
2022-11-08T20:19
2022-11-08T20:19
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Вердиян по уголовному делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в суде."Суд 7 ноября удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу в отношении Вердияна Г.К.", - рассказал собеседник агентства.По уголовной статье "Государственная измена" мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности материалов.
https://ria.ru/20221020/lukanin-1825306564.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Суд в Москве арестовал россиянина по уголовному делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Вердияна по уголовному делу о госизмене
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Вердиян по уголовному делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд 7 ноября удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу в отношении Вердияна Г.К.", - рассказал собеседник агентства.
По уголовной статье "Государственная измена" мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности материалов.