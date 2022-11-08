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Суд в Москве арестовал россиянина по уголовному делу о госизмене - РИА Новости, 08.11.2022
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Суд в Москве арестовал россиянина по уголовному делу о госизмене
Суд в Москве арестовал россиянина по уголовному делу о госизмене - РИА Новости, 08.11.2022
Суд в Москве арестовал россиянина по уголовному делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Вердиян по уголовному делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T20:19
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происшествия
москва
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Вердиян по уголовному делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в суде."Суд 7 ноября удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу в отношении Вердияна Г.К.", - рассказал собеседник агентства.По уголовной статье "Государственная измена" мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности материалов.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
20:19 08.11.2022
 
Суд в Москве арестовал россиянина по уголовному делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Вердияна по уголовному делу о госизмене

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Вердиян по уголовному делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд 7 ноября удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу в отношении Вердияна Г.К.", - рассказал собеседник агентства.
По уголовной статье "Государственная измена" мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности материалов.
Ученый-физик из Томска Александр Луканин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 11:28
Суд в Томске приговорил ученого Луканина к 7,5 года колонии за госизмену
 
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