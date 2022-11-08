https://ria.ru/20221108/gosizmena-1830076680.html

Суд в Москве арестовал россиянина по уголовному делу о госизмене

Суд в Москве арестовал россиянина по уголовному делу о госизмене - РИА Новости, 08.11.2022

Суд в Москве арестовал россиянина по уголовному делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Вердиян по уголовному делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T20:19

2022-11-08T20:19

2022-11-08T20:19

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Вердиян по уголовному делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в суде."Суд 7 ноября удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу в отношении Вердияна Г.К.", - рассказал собеседник агентства.По уголовной статье "Государственная измена" мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности материалов.

https://ria.ru/20221020/lukanin-1825306564.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва