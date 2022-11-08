https://ria.ru/20221108/gosduma-1829935856.html

Володин не исключил увеличения числа пленарных заседаний Госдумы

Володин не исключил увеличения числа пленарных заседаний Госдумы - РИА Новости, 08.11.2022

Володин не исключил увеличения числа пленарных заседаний Госдумы

Госдума РФ до конца года планирует проводить по три пленарных заседания в неделю вместо привычных двух, поскольку повестка стала напряженной, о таком возможном... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:24

2022-11-08T13:24

2022-11-08T13:33

политика

госдума рф

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума РФ до конца года планирует проводить по три пленарных заседания в неделю вместо привычных двух, поскольку повестка стала напряженной, о таком возможном решении сообщил спикер палаты Вячеслав Володин."Информирую, что четверг у нас - день пленарного заседания, и, обращаю внимание, скорее всего, мы так с вами будем работу строить в течение ноября и декабря. Повестка стала напряженной, нам необходимо посвятить себя вопросам законотворчества, но и без ущерба работать в регионах", - сообщил Володин в ходе заседания во вторник.

https://ria.ru/20221018/gosduma-1824855409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, вячеслав володин, россия