https://ria.ru/20221108/gosduma-1829935856.html
Володин не исключил увеличения числа пленарных заседаний Госдумы
Володин не исключил увеличения числа пленарных заседаний Госдумы - РИА Новости, 08.11.2022
Володин не исключил увеличения числа пленарных заседаний Госдумы
Госдума РФ до конца года планирует проводить по три пленарных заседания в неделю вместо привычных двух, поскольку повестка стала напряженной, о таком возможном... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:24
2022-11-08T13:24
2022-11-08T13:33
политика
госдума рф
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума РФ до конца года планирует проводить по три пленарных заседания в неделю вместо привычных двух, поскольку повестка стала напряженной, о таком возможном решении сообщил спикер палаты Вячеслав Володин."Информирую, что четверг у нас - день пленарного заседания, и, обращаю внимание, скорее всего, мы так с вами будем работу строить в течение ноября и декабря. Повестка стала напряженной, нам необходимо посвятить себя вопросам законотворчества, но и без ущерба работать в регионах", - сообщил Володин в ходе заседания во вторник.
https://ria.ru/20221018/gosduma-1824855409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, вячеслав володин, россия
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия
13:24 08.11.2022 (обновлено: 13:33 08.11.2022)
Володин не исключил увеличения числа пленарных заседаний Госдумы
Володин не исключил, что Госдума будет проводить по три пленарных заседания вместо двух
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума РФ до конца года планирует проводить по три пленарных заседания в неделю вместо привычных двух, поскольку повестка стала напряженной, о таком возможном решении сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
"Информирую, что четверг у нас - день пленарного заседания, и, обращаю внимание, скорее всего, мы так с вами будем работу строить в течение ноября и декабря. Повестка стала напряженной, нам необходимо посвятить себя вопросам законотворчества, но и без ущерба работать в регионах", - сообщил Володин в ходе заседания во вторник.