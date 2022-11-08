https://ria.ru/20221108/germaniya-1829850390.html

Немецкие зоопарки начали сбор пожертвований из-за энергокризиса

Немецкие зоопарки начали сбор пожертвований из-за энергокризиса - РИА Новости, 08.11.2022

Немецкие зоопарки начали сбор пожертвований из-за энергокризиса

Рост цен на энергоносители и инфляция в целом затронули и зоопарки Германии, некоторым из них пришлось ввести дополнительные меры экономии, другим – объявить... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:22

2022-11-08T08:22

2022-11-08T08:22

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БЕРЛИН, 8 ноя – РИА Новости. Рост цен на энергоносители и инфляция в целом затронули и зоопарки Германии, некоторым из них пришлось ввести дополнительные меры экономии, другим – объявить сбор средств, чтобы обеспечить теплом своих обитателей, но кто-то уже не справляется и отдает животных. В ситуации разбирался корреспондент РИА Новости.Существеннее остальных на фоне нынешнего кризиса пострадал зоопарк в Дрездене. С 1 ноября ему пришлось закрыть террариум в связи с "огромными" расходами на отопление."Утешает то, что некоторые рептилии из террариума будут сохранены, так как они переедут с нами в новый дом для орангутангов. Те виды, которые не смогут остаться с нами в зоопарке, будут переданы другим киперам", - сообщила организация.Как пояснили РИА Новости ее представители, расстаться пришлось с 10 видами рептилий и около 25 видов рыб. "Все животные уже розданы новым киперам", - отметил собеседник агентства, уточнив, что новые владельцы находятся не только в Германии, но и в других странах ЕС.Два берлинских зоопарка, в том числе старейший зоопарк Германии, а также столичный Аквариум в преддверии зимы объявили сбор пожертвований.На сайте зоопарков говорится о всевозможных усилиях, чтобы "предотвратить простуду жирафов, бегемотов и других животных в нынешнее время".По словам Айзенбарт, бегемот может выдержать температуру воды ниже 17 градусов в аквариуме только в течение короткого времени, у жирафов тоже нельзя надолго понижать температуру. Для Аквариума вопрос поддержания температуры воды тоже стоит очень остро."Несмотря на толстую чешую, большинство аквариумных животных нуждаются в теплой воде круглый год. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить замерзание рыб-клоунов, крокодилов и других животных даже в нынешние непростые времена", - сказано на его сайте.Всего в трех комплексах содержатся более 30 тысяч животных, сказала Айзенбарт. Она добавила, что эксперты изучают дополнительные возможности внедрения энергосберегающих технологий в объектах.Например, в зоопарке "Берлин-Фридрихсфельд", который был построен в 1960-х годах и уже был отремонтирован в 2019 году с учетом экономии энергии, продолжается реконструкция многих систем с целью повышения энергоэффективности.Один из самых крупных и старейших в Европе зоопарков в немецком Ганновере также рассматривает меры экономии, он планирует отказаться от наружного освещения и автоматической подсветки зданий. Как сообщила телерадиокомпании NDR пресс-секретарь зоопарка Симона Хагенмайер, уже была снижена температура отопления и отключена горячая вода в туалетах.Подобные меры принимает и Нюрнбергский зоопарк. Там в энергоемких павильонах, таких как Дом пустыни и Дом тропиков, были снижены уровни температуры для каждого здания и почти для каждого вида животных, сообщила ресурсу inFranken.de пресс-секретарь зоопарка Анна Бём ду Насименту. Однако меры экономии, по ее словам, не затрагивают террариумы, так как животные, обитающие в них, не могут адаптироваться к более низким температурам.

https://ria.ru/20221105/klimat-1829306953.html

https://ria.ru/20221031/germaniya-1828235614.html

https://ria.ru/20221029/plesen-1827775263.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, дрезден, европа, евросоюз