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СМИ: в ЕС признали, что лимит цен на газ повлияет на безопасность поставок - РИА Новости, 08.11.2022
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СМИ: в ЕС признали, что лимит цен на газ повлияет на безопасность поставок
СМИ: в ЕС признали, что лимит цен на газ повлияет на безопасность поставок - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ: в ЕС признали, что лимит цен на газ повлияет на безопасность поставок
Представитель Еврокомиссии заявил делегатам от стран ЕС о невозможности создания лимита цен на газ, который не сказался бы на долгосрочных контрактах и... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T20:53
2022-11-08T21:06
евросоюз
еврокомиссия
кадри симсон
экономика
в мире
владимир путин
алексей миллер
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Представитель Еврокомиссии заявил делегатам от стран ЕС о невозможности создания лимита цен на газ, который не сказался бы на долгосрочных контрактах и безопасности поставок, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.По данным агентства, чиновник сделал это заявление в понедельник на семинаре с участием представителей всех 27 стран ЕС.Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что более детальные предложения по ограничению цен на газ в ЕС могут быть представлены до следующей встречи министров энергетики стран союза, намеченной на 24 ноября.С идеей ввести лимит цен на российские энергоресурсы лидеры западных стран выступили на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу договориться пока не удалось.Россия неоднократно предупреждала, что не будет экспортировать энергоресурсы в страны, которые применят механизм принудительных ограничений закупочных цен. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что одностороннее ограничение цен со стороны Евросоюза станет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение поставок.
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евросоюз, еврокомиссия, кадри симсон, экономика, в мире, владимир путин, алексей миллер, россия, москва, g7
Евросоюз, Еврокомиссия, Кадри Симсон, Экономика, В мире, Владимир Путин, Алексей Миллер, Россия, Москва, G7
20:53 08.11.2022 (обновлено: 21:06 08.11.2022)
 
СМИ: в ЕС признали, что лимит цен на газ повлияет на безопасность поставок

Reuters: Еврокомиссия признала, что лимит цен на газ повлияет на безопасность поставок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Представитель Еврокомиссии заявил делегатам от стран ЕС о невозможности создания лимита цен на газ, который не сказался бы на долгосрочных контрактах и безопасности поставок, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

"Комиссия заявила, что невозможно установить лимит, который бы соответствовал этим критериям", — сказал один из дипломатов.

По данным агентства, чиновник сделал это заявление в понедельник на семинаре с участием представителей всех 27 стран ЕС.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что более детальные предложения по ограничению цен на газ в ЕС могут быть представлены до следующей встречи министров энергетики стран союза, намеченной на 24 ноября.
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С идеей ввести лимит цен на российские энергоресурсы лидеры западных стран выступили на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу договориться пока не удалось.
Россия неоднократно предупреждала, что не будет экспортировать энергоресурсы в страны, которые применят механизм принудительных ограничений закупочных цен. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что одностороннее ограничение цен со стороны Евросоюза станет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение поставок.
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