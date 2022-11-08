Рейтинг@Mail.ru
Приднестровье обратилось к России из-за проблемы отбора газа Молдавией - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/gaz-1830022952.html
Приднестровье обратилось к России из-за проблемы отбора газа Молдавией
Приднестровье обратилось к России из-за проблемы отбора газа Молдавией - РИА Новости, 08.11.2022
Приднестровье обратилось к России из-за проблемы отбора газа Молдавией
Власти Приднестровья предложили России несколько вариантов решения проблем с газом на фоне сокращения поставок Кишиневом, заявил в эфире телеканала "Россия 24"... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:15
2022-11-08T18:28
москва
тирасполь
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814650403_0:73:3133:1835_1920x0_80_0_0_605fd068aa03fb46f8e40d075d312846.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Власти Приднестровья предложили России несколько вариантов решения проблем с газом на фоне сокращения поставок Кишиневом, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.По его словам, в начале ноября Тирасполь направил официальные обращения в адрес президента России и его администрации, а также Совета Федерации, Госдумы и компании "Газпром". Игнатьев уточнил, что Приднестровье не является субъектом договора о поставках газа, поэтому этот вопрос надо решать на уровне Москвы и Кишинева.По словам Игнатьева, Тирасполь считает сокращение поставок российского энергоресурса из Молдавии "грубым нарушением договора между "Газпромом" и "Молдовагазом".Ранее компания "Молдовагаз" проинформировала о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. В Кишиневе пояснили, что в ноябре получат от "Газпрома" только 51 процент от согласованного по контракту объема "голубого топлива" — 5,7 миллиона кубометров в сутки, из которых 3,4 миллиона предназначаются для Молдавии, а 2,3 миллиона — для Приднестровья. Раньше непризнанная республика получала по 3,9 миллиона кубов в сутки.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Год назад власти республики договорились с "Газпромом" о продлении контракта при условии стопроцентных своевременных платежей и проведения аудита долга "Молдовагаза". При этом российская компания оставила за собой право полностью прекратить поставки, если Кишинев нарушит эти обязательства.
https://ria.ru/20221108/gaz-1829916595.html
москва
тирасполь
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814650403_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_64edac251700d3af91725b3b80271fc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тирасполь, молдавия, в мире
Москва, Тирасполь, Молдавия, В мире
17:15 08.11.2022 (обновлено: 18:28 08.11.2022)
 
Приднестровье обратилось к России из-за проблемы отбора газа Молдавией

Власти Приднестровья попросили Россию о помощи из-за сокращения Молдавией поставок газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Власти Приднестровья предложили России несколько вариантов решения проблем с газом на фоне сокращения поставок Кишиневом, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
По его словам, в начале ноября Тирасполь направил официальные обращения в адрес президента России и его администрации, а также Совета Федерации, Госдумы и компании "Газпром". Игнатьев уточнил, что Приднестровье не является субъектом договора о поставках газа, поэтому этот вопрос надо решать на уровне Москвы и Кишинева.

"Безусловно, мы обратились к Российской Федерации. <...> Мы предлагали несколько моделей решения проблем. Ждем реакции России и готовности к тому, чтобы проработать оптимальные механизмы выхода из этой сложной ситуации", — отметил он.

По словам Игнатьева, Тирасполь считает сокращение поставок российского энергоресурса из Молдавии "грубым нарушением договора между "Газпромом" и "Молдовагазом".
Ранее компания "Молдовагаз" проинформировала о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. В Кишиневе пояснили, что в ноябре получат от "Газпрома" только 51 процент от согласованного по контракту объема "голубого топлива" — 5,7 миллиона кубометров в сутки, из которых 3,4 миллиона предназначаются для Молдавии, а 2,3 миллиона — для Приднестровья. Раньше непризнанная республика получала по 3,9 миллиона кубов в сутки.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Год назад власти республики договорились с "Газпромом" о продлении контракта при условии стопроцентных своевременных платежей и проведения аудита долга "Молдовагаза". При этом российская компания оставила за собой право полностью прекратить поставки, если Кишинев нарушит эти обязательства.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 12:23
Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях
 
МоскваТираспольМолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала