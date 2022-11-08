https://ria.ru/20221108/gaz-1830022952.html

Приднестровье обратилось к России из-за проблемы отбора газа Молдавией

Приднестровье обратилось к России из-за проблемы отбора газа Молдавией - РИА Новости, 08.11.2022

Приднестровье обратилось к России из-за проблемы отбора газа Молдавией

Власти Приднестровья предложили России несколько вариантов решения проблем с газом на фоне сокращения поставок Кишиневом, заявил в эфире телеканала "Россия 24"... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:15

2022-11-08T17:15

2022-11-08T18:28

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Власти Приднестровья предложили России несколько вариантов решения проблем с газом на фоне сокращения поставок Кишиневом, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.По его словам, в начале ноября Тирасполь направил официальные обращения в адрес президента России и его администрации, а также Совета Федерации, Госдумы и компании "Газпром". Игнатьев уточнил, что Приднестровье не является субъектом договора о поставках газа, поэтому этот вопрос надо решать на уровне Москвы и Кишинева.По словам Игнатьева, Тирасполь считает сокращение поставок российского энергоресурса из Молдавии "грубым нарушением договора между "Газпромом" и "Молдовагазом".Ранее компания "Молдовагаз" проинформировала о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. В Кишиневе пояснили, что в ноябре получат от "Газпрома" только 51 процент от согласованного по контракту объема "голубого топлива" — 5,7 миллиона кубометров в сутки, из которых 3,4 миллиона предназначаются для Молдавии, а 2,3 миллиона — для Приднестровья. Раньше непризнанная республика получала по 3,9 миллиона кубов в сутки.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Год назад власти республики договорились с "Газпромом" о продлении контракта при условии стопроцентных своевременных платежей и проведения аудита долга "Молдовагаза". При этом российская компания оставила за собой право полностью прекратить поставки, если Кишинев нарушит эти обязательства.

https://ria.ru/20221108/gaz-1829916595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, тирасполь, молдавия, в мире