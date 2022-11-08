https://ria.ru/20221108/g20-1829933967.html

Зеленский планирует принять участие в саммите G20

Зеленский планирует принять участие в саммите G20 - РИА Новости, 08.11.2022

Зеленский планирует принять участие в саммите G20

Владимир Зеленский примет участие в саммите G20 на Бали, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, чьи слова приводит издание "Общественное". РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:18

2022-11-08T13:18

2022-11-08T16:11

большая двадцатка

саммит g20

владимир зеленский

индонезия

в мире

украина

владимир путин

бали

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский примет участие в саммите G20 на Бали, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, чьи слова приводит издание "Общественное".Он уточнил, что украинский президент, скорее всего, выберет онлайн-формат. Остальные подробности пресс-секретарь раскрывать не стал.На прошлой неделе Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите "Большой двадцатки", если туда приедет Владимир Путин. Президент России, в свою очередь, еще не принял решение по этому вопросу.Свое участие в саммите подтвердили семнадцать глав государств подтвердили свое участие в саммите, сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашаха."Большая двадцатка" — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Саммит пройдет на острове Бали 15 и 16 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20221107/sammit-1829825583.html

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бали

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Кирилл Волков

большая двадцатка, саммит g20, владимир зеленский, индонезия, в мире, украина, владимир путин, бали, россия