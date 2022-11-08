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Зеленский планирует принять участие в саммите G20 - РИА Новости, 08.11.2022
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Зеленский планирует принять участие в саммите G20
Зеленский планирует принять участие в саммите G20 - РИА Новости, 08.11.2022
Зеленский планирует принять участие в саммите G20
Владимир Зеленский примет участие в саммите G20 на Бали, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, чьи слова приводит издание "Общественное". РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:18
2022-11-08T16:11
большая двадцатка
саммит g20
владимир зеленский
индонезия
в мире
украина
владимир путин
бали
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский примет участие в саммите G20 на Бали, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, чьи слова приводит издание "Общественное".Он уточнил, что украинский президент, скорее всего, выберет онлайн-формат. Остальные подробности пресс-секретарь раскрывать не стал.На прошлой неделе Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите "Большой двадцатки", если туда приедет Владимир Путин. Президент России, в свою очередь, еще не принял решение по этому вопросу.Свое участие в саммите подтвердили семнадцать глав государств подтвердили свое участие в саммите, сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашаха."Большая двадцатка" — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Саммит пройдет на острове Бали 15 и 16 ноября 2022 года.
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большая двадцатка, саммит g20, владимир зеленский, индонезия, в мире, украина, владимир путин, бали, россия
Большая двадцатка, Саммит G20, Владимир Зеленский, Индонезия, В мире, Украина, Владимир Путин, Бали, Россия
13:18 08.11.2022 (обновлено: 16:11 08.11.2022)
 
Зеленский планирует принять участие в саммите G20

Офис Зеленского сообщил о его планах принять участие в саммите G20 в онлайн-формате

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский примет участие в саммите G20 на Бали, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, чьи слова приводит издание "Общественное".
Он уточнил, что украинский президент, скорее всего, выберет онлайн-формат. Остальные подробности пресс-секретарь раскрывать не стал.
На прошлой неделе Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите "Большой двадцатки", если туда приедет Владимир Путин. Президент России, в свою очередь, еще не принял решение по этому вопросу.
Свое участие в саммите подтвердили семнадцать глав государств подтвердили свое участие в саммите, сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашаха.
"Большая двадцатка" — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Саммит пройдет на острове Бали 15 и 16 ноября 2022 года.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 23:48
Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20, сообщил Белый дом
 
Большая двадцаткаСаммит G20Владимир ЗеленскийИндонезияВ миреУкраинаВладимир ПутинБалиРоссия
 
 
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