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Путин примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА - РИА Новости, 08.11.2022
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Путин примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА
Путин примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА - РИА Новости, 08.11.2022
Путин примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА
Президент России Владимир Путин 9 ноября примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА и встретится с руководителем агентства Вероникой Скворцовой,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:13
2022-11-08T15:30
общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
владимир путин
вероника скворцова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 ноября примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА и встретится с руководителем агентства Вероникой Скворцовой, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что учреждение является ведущей организацией в структуре ФМБА по неврологическому, нейрохирургическому и сердечно-сосудистому профилю. Подчеркивается, что на базе Центра функционирует научно-производственный комплекс, который стал первой в России площадкой для разработки и производства персонифицированных лекарственных препаратов.Далее в Кремле Путин примет участие в торжественном мероприятии по случаю юбилея ФМБА, где вручит государственные награды сотрудникам агентства."Также в этот день состоится встреча с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой", - добавляется в сообщении.
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общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), владимир путин, вероника скворцова
Общество, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Владимир Путин, Вероника Скворцова
15:13 08.11.2022 (обновлено: 15:30 08.11.2022)
 
Путин примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА

Путин 9 ноября поучаствует в мероприятиях в честь 75-летия ФМБА и встретится со Скворцовой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСтенд ФМБА России
Стенд ФМБА России - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стенд ФМБА России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 ноября примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА и встретится с руководителем агентства Вероникой Скворцовой, сообщает пресс-служба Кремля.
"Девятого ноября президент примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА. Владимир Путин посетит "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" Федерального медико-биологического агентства. Президент ознакомится с клинической и научной деятельностью подразделений Центра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учреждение является ведущей организацией в структуре ФМБА по неврологическому, нейрохирургическому и сердечно-сосудистому профилю. Подчеркивается, что на базе Центра функционирует научно-производственный комплекс, который стал первой в России площадкой для разработки и производства персонифицированных лекарственных препаратов.
Далее в Кремле Путин примет участие в торжественном мероприятии по случаю юбилея ФМБА, где вручит государственные награды сотрудникам агентства.
"Также в этот день состоится встреча с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой", - добавляется в сообщении.
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ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Владимир ПутинВероника Скворцова
 
 
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