15:13 08.11.2022 (обновлено: 15:30 08.11.2022)
Путин примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА
Путин 9 ноября поучаствует в мероприятиях в честь 75-летия ФМБА и встретится со Скворцовой
Стенд ФМБА России. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 ноября примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА и встретится с руководителем агентства Вероникой Скворцовой, сообщает пресс-служба Кремля.
"Девятого ноября президент примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА. Владимир Путин посетит "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" Федерального медико-биологического агентства. Президент ознакомится с клинической и научной деятельностью подразделений Центра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учреждение является ведущей организацией в структуре ФМБА по неврологическому, нейрохирургическому и сердечно-сосудистому профилю. Подчеркивается, что на базе Центра функционирует научно-производственный комплекс, который стал первой в России площадкой для разработки и производства персонифицированных лекарственных препаратов.
Далее в Кремле Путин примет участие в торжественном мероприятии по случаю юбилея ФМБА, где вручит государственные награды сотрудникам агентства.
"Также в этот день состоится встреча с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой", - добавляется в сообщении.
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