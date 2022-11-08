https://ria.ru/20221108/fmba-1829980860.html

Путин примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА

Путин примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА - РИА Новости, 08.11.2022

Путин примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА

Президент России Владимир Путин 9 ноября примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА и встретится с руководителем агентства Вероникой Скворцовой,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:13

2022-11-08T15:13

2022-11-08T15:30

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

владимир путин

вероника скворцова

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 ноября примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА и встретится с руководителем агентства Вероникой Скворцовой, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что учреждение является ведущей организацией в структуре ФМБА по неврологическому, нейрохирургическому и сердечно-сосудистому профилю. Подчеркивается, что на базе Центра функционирует научно-производственный комплекс, который стал первой в России площадкой для разработки и производства персонифицированных лекарственных препаратов.Далее в Кремле Путин примет участие в торжественном мероприятии по случаю юбилея ФМБА, где вручит государственные награды сотрудникам агентства."Также в этот день состоится встреча с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220821/fmba-1811076137.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), владимир путин, вероника скворцова