https://ria.ru/20221108/finlyandiya-1829870852.html

Финляндия выделила средства на транспортировку зерна с Украины в Сомали

Финляндия выделила средства на транспортировку зерна с Украины в Сомали - РИА Новости, 08.11.2022

Финляндия выделила средства на транспортировку зерна с Украины в Сомали

Финляндия выделяет 15,7 миллиона евро гуманитарной помощи странам Африканского Рога, из которых 7 миллионов будет направлено для транспортировки украинского... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:26

2022-11-08T10:26

2022-11-08T10:26

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноя - РИА Новости. Финляндия выделяет 15,7 миллиона евро гуманитарной помощи странам Африканского Рога, из которых 7 миллионов будет направлено для транспортировки украинского зерна в Сомали, сообщает во вторник МИД Финляндии.Данное решение служит поддержкой поставок зерна с Украины в Африку в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН."Страны Африканского Рога особенно зависят от импорта зерна из России и с Украины... Финляндия выделяет 15,7 миллиона евро в качестве гуманитарной помощи региону. Из этой суммы почти 7 миллионов евро будет направлено через ВПП ООН, чтобы помочь облегчить транспортировку украинского зерна в Сомали", - говорится в сообщении.Финская гуманитарная помощь в Африке оказывается через Агентство ООН по делам беженцев (UNCHR), Финский Красный Крест и Международный комитет Красного Креста (МККК). Основным направлением помощи является обеспечение продовольственной безопасности, но она также используется для защиты беженцев, уточняет МИД. Африканский Рог является крупным узлом миграции, и большое количество людей перемещаются туда и обратно внутри региона. Снижение объемов продовольственной помощи влияет на 3,5 миллиона беженцев в регионе, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221108/peregovory-1829865182.html

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в мире, финляндия, украина, сомали, международный комитет красного креста (мккк), оон