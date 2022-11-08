https://ria.ru/20221108/fillips-1829990032.html

Умер актер, озвучивший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере

Умер актер, озвучивший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере - РИА Новости, 08.11.2022

Умер актер, озвучивший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере

Британский актер Лесли Филлипс, озвучивавший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере, скончался на 99-м году жизни, сообщает газета Sun со ссылкой на... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:42

2022-11-08T15:42

2022-11-08T15:42

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Британский актер Лесли Филлипс, озвучивавший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере, скончался на 99-м году жизни, сообщает газета Sun со ссылкой на жену актера."Я потеряла замечательного мужа, а публика потеряла поистине великого шоумена. Он был национальным сокровищем", - цитирует издание жену Филлипса Зару.Как отмечает газета, актер скончался в понедельник после "продолжительной болезни".По данным издания, Филлипс снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, а также играл в театральных постановках по всему миру. Актер снимался в таких в фильмах, как "Лара Крофт: Расхитительница Гробниц", "Венера", "Черчилль идет на войну", "Чисто английское убийство" и "Спасите Грейс". Кроме того, Филлипс озвучивал распределяющую шляпу в первых двух и в последнем фильмах о "Гарри Поттере".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, гарри поттер, кино