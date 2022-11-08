https://ria.ru/20221108/fillips-1829990032.html
Умер актер, озвучивший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере
Умер актер, озвучивший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере - РИА Новости, 08.11.2022
Умер актер, озвучивший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере
Британский актер Лесли Филлипс, озвучивавший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере, скончался на 99-м году жизни, сообщает газета Sun со ссылкой на... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:42
2022-11-08T15:42
2022-11-08T15:42
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Британский актер Лесли Филлипс, озвучивавший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере, скончался на 99-м году жизни, сообщает газета Sun со ссылкой на жену актера."Я потеряла замечательного мужа, а публика потеряла поистине великого шоумена. Он был национальным сокровищем", - цитирует издание жену Филлипса Зару.Как отмечает газета, актер скончался в понедельник после "продолжительной болезни".По данным издания, Филлипс снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, а также играл в театральных постановках по всему миру. Актер снимался в таких в фильмах, как "Лара Крофт: Расхитительница Гробниц", "Венера", "Черчилль идет на войну", "Чисто английское убийство" и "Спасите Грейс". Кроме того, Филлипс озвучивал распределяющую шляпу в первых двух и в последнем фильмах о "Гарри Поттере".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, гарри поттер, кино
Культура, Новости культуры, Гарри Поттер, Кино
Умер актер, озвучивший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере
Умер актер Лесли Филлипс, озвучивший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Британский актер Лесли Филлипс, озвучивавший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере, скончался на 99-м году жизни, сообщает газета Sun
со ссылкой на жену актера.
"Я потеряла замечательного мужа, а публика потеряла поистине великого шоумена. Он был национальным сокровищем", - цитирует издание жену Филлипса Зару.
Как отмечает газета, актер скончался в понедельник после "продолжительной болезни".
По данным издания, Филлипс снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, а также играл в театральных постановках по всему миру. Актер снимался в таких в фильмах, как "Лара Крофт: Расхитительница Гробниц", "Венера", "Черчилль идет на войну", "Чисто английское убийство" и "Спасите Грейс". Кроме того, Филлипс озвучивал распределяющую шляпу в первых двух и в последнем фильмах о "Гарри Поттере".