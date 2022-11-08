Рейтинг@Mail.ru
Умер актер, озвучивший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221108/fillips-1829990032.html
Умер актер, озвучивший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере
Умер актер, озвучивший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере - РИА Новости, 08.11.2022
Умер актер, озвучивший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере
Британский актер Лесли Филлипс, озвучивавший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере, скончался на 99-м году жизни, сообщает газета Sun со ссылкой на... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:42
2022-11-08T15:42
культура
новости культуры
гарри поттер
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829988078_0:220:2048:1372_1920x0_80_0_0_515f9e0fda384c610b9b826eceedada0.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Британский актер Лесли Филлипс, озвучивавший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере, скончался на 99-м году жизни, сообщает газета Sun со ссылкой на жену актера."Я потеряла замечательного мужа, а публика потеряла поистине великого шоумена. Он был национальным сокровищем", - цитирует издание жену Филлипса Зару.Как отмечает газета, актер скончался в понедельник после "продолжительной болезни".По данным издания, Филлипс снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, а также играл в театральных постановках по всему миру. Актер снимался в таких в фильмах, как "Лара Крофт: Расхитительница Гробниц", "Венера", "Черчилль идет на войну", "Чисто английское убийство" и "Спасите Грейс". Кроме того, Филлипс озвучивал распределяющую шляпу в первых двух и в последнем фильмах о "Гарри Поттере".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829988078_0:161:2049:1697_1920x0_80_0_0_6b76504cec2cfa317b33fb0999c7a227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, гарри поттер, кино
Культура, Новости культуры, Гарри Поттер, Кино
15:42 08.11.2022
 
Умер актер, озвучивший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере

Умер актер Лесли Филлипс, озвучивший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере

© AFP 2022 / Carl de SouzaАктер Лесли Филлипс
Актер Лесли Филлипс - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Carl de Souza
Актер Лесли Филлипс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Британский актер Лесли Филлипс, озвучивавший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере, скончался на 99-м году жизни, сообщает газета Sun со ссылкой на жену актера.
"Я потеряла замечательного мужа, а публика потеряла поистине великого шоумена. Он был национальным сокровищем", - цитирует издание жену Филлипса Зару.
Как отмечает газета, актер скончался в понедельник после "продолжительной болезни".
По данным издания, Филлипс снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, а также играл в театральных постановках по всему миру. Актер снимался в таких в фильмах, как "Лара Крофт: Расхитительница Гробниц", "Венера", "Черчилль идет на войну", "Чисто английское убийство" и "Спасите Грейс". Кроме того, Филлипс озвучивал распределяющую шляпу в первых двух и в последнем фильмах о "Гарри Поттере".
 
КультураНовости культурыГарри ПоттерКино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала