https://ria.ru/20221108/festival-1829979852.html

Спиваков больше не возглавляет Музыкальный фестиваль в Кольмаре

Спиваков больше не возглавляет Музыкальный фестиваль в Кольмаре - РИА Новости, 08.11.2022

Спиваков больше не возглавляет Музыкальный фестиваль в Кольмаре

Дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков больше не возглавляет Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре во Франции, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:11

2022-11-08T15:11

2022-11-08T15:11

культура

новости культуры

владимир спиваков

франция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768429458_0:39:3110:1788_1920x0_80_0_0_6a5962d7172df180c6fa8220335f566b.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков больше не возглавляет Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре во Франции, сообщил РИА Новости директор Национального филармонического оркестра России Георгий Агеев."Действительно, с нового сезона у Международного музыкального фестиваля в Кольмаре новый художественный руководитель. Владимир Спиваков больше не возглавляет этот фестиваль", - сказал собеседник агентства.Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре – ежегодный фестиваль классической музыки, который впервые прошел в 1979 году.

https://ria.ru/20221027/kultura-1827328367.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, владимир спиваков, франция, россия