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Спиваков больше не возглавляет Музыкальный фестиваль в Кольмаре - РИА Новости, 08.11.2022
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Культура
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Спиваков больше не возглавляет Музыкальный фестиваль в Кольмаре
Спиваков больше не возглавляет Музыкальный фестиваль в Кольмаре - РИА Новости, 08.11.2022
Спиваков больше не возглавляет Музыкальный фестиваль в Кольмаре
Дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков больше не возглавляет Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре во Франции, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:11
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культура
новости культуры
владимир спиваков
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков больше не возглавляет Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре во Франции, сообщил РИА Новости директор Национального филармонического оркестра России Георгий Агеев."Действительно, с нового сезона у Международного музыкального фестиваля в Кольмаре новый художественный руководитель. Владимир Спиваков больше не возглавляет этот фестиваль", - сказал собеседник агентства.Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре – ежегодный фестиваль классической музыки, который впервые прошел в 1979 году.
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новости культуры, владимир спиваков, франция, россия
Культура, Новости культуры, Владимир Спиваков, Франция, Россия
15:11 08.11.2022
 
Спиваков больше не возглавляет Музыкальный фестиваль в Кольмаре

Дирижер Спиваков больше не возглавляет Музыкальный фестиваль во французском Кольмаре

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДирижер Владимир Спиваков
Дирижер Владимир Спиваков - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дирижер Владимир Спиваков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков больше не возглавляет Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре во Франции, сообщил РИА Новости директор Национального филармонического оркестра России Георгий Агеев.
"Действительно, с нового сезона у Международного музыкального фестиваля в Кольмаре новый художественный руководитель. Владимир Спиваков больше не возглавляет этот фестиваль", - сказал собеседник агентства.
Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре – ежегодный фестиваль классической музыки, который впервые прошел в 1979 году.
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