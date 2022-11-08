https://ria.ru/20221108/festival-1829979852.html
Спиваков больше не возглавляет Музыкальный фестиваль в Кольмаре
Спиваков больше не возглавляет Музыкальный фестиваль в Кольмаре - РИА Новости, 08.11.2022
Спиваков больше не возглавляет Музыкальный фестиваль в Кольмаре
Дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков больше не возглавляет Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре во Франции, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:11
2022-11-08T15:11
2022-11-08T15:11
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков больше не возглавляет Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре во Франции, сообщил РИА Новости директор Национального филармонического оркестра России Георгий Агеев."Действительно, с нового сезона у Международного музыкального фестиваля в Кольмаре новый художественный руководитель. Владимир Спиваков больше не возглавляет этот фестиваль", - сказал собеседник агентства.Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре – ежегодный фестиваль классической музыки, который впервые прошел в 1979 году.
https://ria.ru/20221027/kultura-1827328367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владимир спиваков, франция, россия
Культура, Новости культуры, Владимир Спиваков, Франция, Россия
Спиваков больше не возглавляет Музыкальный фестиваль в Кольмаре
Дирижер Спиваков больше не возглавляет Музыкальный фестиваль во французском Кольмаре
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков больше не возглавляет Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре во Франции, сообщил РИА Новости директор Национального филармонического оркестра России Георгий Агеев.
"Действительно, с нового сезона у Международного музыкального фестиваля в Кольмаре новый художественный руководитель. Владимир Спиваков больше не возглавляет этот фестиваль", - сказал собеседник агентства.
Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре – ежегодный фестиваль классической музыки, который впервые прошел в 1979 году.