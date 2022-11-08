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В Сербии рассказали, как ЕС губит себя ради США - РИА Новости, 08.11.2022
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В Сербии рассказали, как ЕС губит себя ради США
В Сербии рассказали, как ЕС губит себя ради США - РИА Новости, 08.11.2022
В Сербии рассказали, как ЕС губит себя ради США
Страны Евросоюза добровольно исполняют волю США и ухудшают жизнь своих граждан, забывая про национальные интересы, написал в статье для сербского издания "Нови... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:06
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евросоюз
северный поток — 2
в мире
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Страны Евросоюза добровольно исполняют волю США и ухудшают жизнь своих граждан, забывая про национальные интересы, написал в статье для сербского издания "Нови Стандард" обозреватель Бранко Павлович.Автор напомнил, что Германия отказалась от эксплуатации газопровода "Северный поток — 2" под давлением Вашингтона и лишилась импорта 55 миллиардов кубометров газа в год. Также Берлин присоединился к санкциям против Москвы, которые привели к перебоям с поставками голубого топлива в Европу и усугубили энергетический кризис.В ближайшее время ЕС вряд ли удастся отказаться от российского газа и перейти на возобновляемые источники энергии, предположил обозреватель. По его мнению, за повиновение Штатам европейские страны заплатят потерей конкурентоспособности на мировых рынках, падением уровня жизни и эмиграцией талантливых людей.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ после подорожания горючего, прежде всего газа, что повлияло и на другие сферы экономики. США и страны — члены Евросоюза столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, европа, сербия, евросоюз, северный поток — 2, в мире, украина, россия, цены на нефть, москва
США, Европа, Сербия, Евросоюз, Северный поток — 2, В мире, Украина, Россия, Цены на нефть, Москва
15:06 08.11.2022 (обновлено: 15:37 08.11.2022)
 
В Сербии рассказали, как ЕС губит себя ради США

"Нови Стандард": Евросоюз сознательно погубил себя, пойдя на поводу у Вашингтона

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Страны Евросоюза добровольно исполняют волю США и ухудшают жизнь своих граждан, забывая про национальные интересы, написал в статье для сербского издания "Нови Стандард" обозреватель Бранко Павлович.
Автор напомнил, что Германия отказалась от эксплуатации газопровода "Северный поток — 2" под давлением Вашингтона и лишилась импорта 55 миллиардов кубометров газа в год. Также Берлин присоединился к санкциям против Москвы, которые привели к перебоям с поставками голубого топлива в Европу и усугубили энергетический кризис.

"Почему же все это происходит? Потому что европейцы поддержали американский удар по России и, конечно, Китаю. Тем самым они также поддержали идею этнических чисток русских на Украине, проводимых киевским режимом, за которым стоят опять-таки США", — подчеркнул Павлович.

В ближайшее время ЕС вряд ли удастся отказаться от российского газа и перейти на возобновляемые источники энергии, предположил обозреватель. По его мнению, за повиновение Штатам европейские страны заплатят потерей конкурентоспособности на мировых рынках, падением уровня жизни и эмиграцией талантливых людей.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ после подорожания горючего, прежде всего газа, что повлияло и на другие сферы экономики. США и страны — члены Евросоюза столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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