https://ria.ru/20221108/evrosoyuz-1829977542.html

В Сербии рассказали, как ЕС губит себя ради США

В Сербии рассказали, как ЕС губит себя ради США - РИА Новости, 08.11.2022

В Сербии рассказали, как ЕС губит себя ради США

Страны Евросоюза добровольно исполняют волю США и ухудшают жизнь своих граждан, забывая про национальные интересы, написал в статье для сербского издания "Нови... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:06

2022-11-08T15:06

2022-11-08T15:37

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сербия

евросоюз

северный поток — 2

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украина

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Страны Евросоюза добровольно исполняют волю США и ухудшают жизнь своих граждан, забывая про национальные интересы, написал в статье для сербского издания "Нови Стандард" обозреватель Бранко Павлович.Автор напомнил, что Германия отказалась от эксплуатации газопровода "Северный поток — 2" под давлением Вашингтона и лишилась импорта 55 миллиардов кубометров газа в год. Также Берлин присоединился к санкциям против Москвы, которые привели к перебоям с поставками голубого топлива в Европу и усугубили энергетический кризис.В ближайшее время ЕС вряд ли удастся отказаться от российского газа и перейти на возобновляемые источники энергии, предположил обозреватель. По его мнению, за повиновение Штатам европейские страны заплатят потерей конкурентоспособности на мировых рынках, падением уровня жизни и эмиграцией талантливых людей.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ после подорожания горючего, прежде всего газа, что повлияло и на другие сферы экономики. США и страны — члены Евросоюза столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221107/pomosch-1829802051.html

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