https://ria.ru/20221108/evakuatsiya-1829935576.html
Во Владимире из гостиницы эвакуировали более 120 человек из-за задымления
Во Владимире из гостиницы эвакуировали более 120 человек из-за задымления - РИА Новости, 08.11.2022
Во Владимире из гостиницы эвакуировали более 120 человек из-за задымления
Более 120 человек эвакуировали из гостиницы "Заря" во Владимире, где произошел пожар в электрическом щитке лифта, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:49
2022-11-08T13:49
2022-11-08T14:14
туризм
происшествия
владимир
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туризм
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РЯЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости. Более 120 человек эвакуировали из гостиницы "Заря" во Владимире, где произошел пожар в электрическом щитке лифта, сообщило ГУМЧС по региону."Возгорание ликвидировано огнетушителем. Пострадавших нет. Из здания эвакуировано 124 человека, в том числе 60 детей", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что информация о возгорании поступила в 08.17 во вторник. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым с 14-го этажа.Причина пожара устанавливается. К его ликвидации от МЧС России привлекалось 48 человек и 15 единиц техники.
https://ria.ru/20221107/puteshestviya-1829584594.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владимир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм
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13:49 08.11.2022 (обновлено: 14:14 08.11.2022)
Во Владимире из гостиницы эвакуировали более 120 человек из-за задымления
ГУ МЧС: более 120 человек эвакуировали из гостиницы во Владимире из-за задымления