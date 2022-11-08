https://ria.ru/20221108/evakuatsiya-1829935576.html

Во Владимире из гостиницы эвакуировали более 120 человек из-за задымления

Во Владимире из гостиницы эвакуировали более 120 человек из-за задымления - РИА Новости, 08.11.2022

Во Владимире из гостиницы эвакуировали более 120 человек из-за задымления

Более 120 человек эвакуировали из гостиницы "Заря" во Владимире, где произошел пожар в электрическом щитке лифта, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:49

2022-11-08T13:49

2022-11-08T14:14

туризм

происшествия

владимир

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

туризм

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РЯЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости. Более 120 человек эвакуировали из гостиницы "Заря" во Владимире, где произошел пожар в электрическом щитке лифта, сообщило ГУМЧС по региону."Возгорание ликвидировано огнетушителем. Пострадавших нет. Из здания эвакуировано 124 человека, в том числе 60 детей", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что информация о возгорании поступила в 08.17 во вторник. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым с 14-го этажа.Причина пожара устанавливается. К его ликвидации от МЧС России привлекалось 48 человек и 15 единиц техники.

https://ria.ru/20221107/puteshestviya-1829584594.html

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Ольга Кабанова

происшествия, владимир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм