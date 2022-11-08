11:59 08.11.2022 (обновлено: 15:47 08.11.2022)
СМИ: ЕС больше не считает потолок цен на газ подходящим инструментом
Bloomberg: ЕС не считает потолок цен на газ подходящим средством борьбы с энергокризисом
Монеты на газовой конфорке. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В ЕС больше не считают, что введение потолка цен сможет сдержать рост стоимости газа, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов.
"Представители ЕС заявили, что больше не рассматривают ограничение цен на импорт природного газа как эффективный инструмент борьбы с беспрецедентным энергетическим кризисом", — сообщила обозреватель издания Ева Курковска.
Она также добавила, что на заседании ЕК в понедельник представили варианты действий для сдерживания роста стоимости топлива. Из них как основной сценарий рассматривают создание динамического ценового коридора для газовых транзакций.
Еврокомиссия, ранее выступавшая против рыночного вмешательства, предложила пакет экстренных мер, который проложил бы путь к регулированию ограничения скачков цен.
Однако двунаправленность политики ЕС, по словам обозревателя, может привести к тому, что эти меры будут рассматривать очень долго.
С идеей ввести лимит цен на российские энергоресурсы лидеры западных стран выступили на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу договориться пока не удалось.
Россия неоднократно предупреждала, что не будет экспортировать энергоресурсы в страны, которые применят механизм принудительных ограничений закупочных цен. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что одностороннее ограничение цен со стороны Евросоюза станет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение поставок.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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