https://ria.ru/20221108/es-1829907256.html

СМИ: ЕС больше не считает потолок цен на газ подходящим инструментом

СМИ: ЕС больше не считает потолок цен на газ подходящим инструментом - РИА Новости, 08.11.2022

СМИ: ЕС больше не считает потолок цен на газ подходящим инструментом

В ЕС больше не считают, что введение потолка цен сможет сдержать рост стоимости газа, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:59

2022-11-08T11:59

2022-11-08T15:47

цены на нефть

польша

бельгия

италия

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В ЕС больше не считают, что введение потолка цен сможет сдержать рост стоимости газа, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов.Она также добавила, что на заседании ЕК в понедельник представили варианты действий для сдерживания роста стоимости топлива. Из них как основной сценарий рассматривают создание динамического ценового коридора для газовых транзакций.Автор отметила, что страны ЕС во главе с Польшей, Бельгией, Италией и Грецией приложили множество усилий, чтобы ограничить цены на голубое топливо. Но это только усугубило инфляцию и нехватку энергоресурсов из России, необходимых для зимы.Еврокомиссия, ранее выступавшая против рыночного вмешательства, предложила пакет экстренных мер, который проложил бы путь к регулированию ограничения скачков цен.Однако двунаправленность политики ЕС, по словам обозревателя, может привести к тому, что эти меры будут рассматривать очень долго.С идеей ввести лимит цен на российские энергоресурсы лидеры западных стран выступили на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу договориться пока не удалось. Россия неоднократно предупреждала, что не будет экспортировать энергоресурсы в страны, которые применят механизм принудительных ограничений закупочных цен. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что одностороннее ограничение цен со стороны Евросоюза станет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение поставок.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221108/pomosch-1829837932.html

https://ria.ru/20221021/orban-1825533210.html

https://ria.ru/20221107/inflyatsiya-1829737759.html

польша

бельгия

италия

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цены на нефть, польша, бельгия, италия, еврокомиссия, евросоюз