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Лавров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в энергетике - РИА Новости, 08.11.2022
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Лавров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в энергетике
Лавров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в энергетике - РИА Новости, 08.11.2022
Лавров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в энергетике
РФ и Индия имеют хорошие перспективы взаимодействия в сфере энергетики, в частности, в сфере добычи углеводородов, а также в области атомной энергетики, заявил... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:17
2022-11-08T15:49
сергей лавров
россия
индия
дальний восток
куданкулам
мид индии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РФ и Индия имеют хорошие перспективы взаимодействия в сфере энергетики, в частности, в сфере добычи углеводородов, а также в области атомной энергетики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Хорошие перспективы сотрудничества в энергетике, включая увеличение экспорта на индийский рынок углеводородов из России, взаимное участие в проектах по добыче углеводородов, в том числе на Дальнем востоке и на Арктическом шельфе РФ. Отметили эффективное взаимодействие в сфере мирного атома. Как вы знаете, успешно ведется возведение атомной электростанции "Куданкулам", дальнейшие шаги на данном направлении, в том числе предоставление новой площадки для строительства АЭС российского дизайна, позволят в будущем обеспечить Индию чистой и безопасной энергией", - заявил министр в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
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сергей лавров, россия, индия, дальний восток, куданкулам, мид индии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Россия, Индия, Дальний Восток, Куданкулам, МИД Индии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:17 08.11.2022 (обновлено: 15:49 08.11.2022)
 
Лавров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в энергетике

Лавров: сотрудничество России и Индии в сфере энергетики имеет хорошие перспективы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. 8 ноября 2022
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. 8 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. 8 ноября 2022
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РФ и Индия имеют хорошие перспективы взаимодействия в сфере энергетики, в частности, в сфере добычи углеводородов, а также в области атомной энергетики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Хорошие перспективы сотрудничества в энергетике, включая увеличение экспорта на индийский рынок углеводородов из России, взаимное участие в проектах по добыче углеводородов, в том числе на Дальнем востоке и на Арктическом шельфе РФ. Отметили эффективное взаимодействие в сфере мирного атома. Как вы знаете, успешно ведется возведение атомной электростанции "Куданкулам", дальнейшие шаги на данном направлении, в том числе предоставление новой площадки для строительства АЭС российского дизайна, позволят в будущем обеспечить Индию чистой и безопасной энергией", - заявил министр в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
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Сергей ЛавровРоссияИндияДальний ВостокКуданкуламМИД ИндииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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