https://ria.ru/20221108/energetika-1829952692.html

Лавров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в энергетике

Лавров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в энергетике - РИА Новости, 08.11.2022

Лавров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в энергетике

РФ и Индия имеют хорошие перспективы взаимодействия в сфере энергетики, в частности, в сфере добычи углеводородов, а также в области атомной энергетики, заявил... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:17

2022-11-08T14:17

2022-11-08T15:49

сергей лавров

россия

индия

дальний восток

куданкулам

мид индии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РФ и Индия имеют хорошие перспективы взаимодействия в сфере энергетики, в частности, в сфере добычи углеводородов, а также в области атомной энергетики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Хорошие перспективы сотрудничества в энергетике, включая увеличение экспорта на индийский рынок углеводородов из России, взаимное участие в проектах по добыче углеводородов, в том числе на Дальнем востоке и на Арктическом шельфе РФ. Отметили эффективное взаимодействие в сфере мирного атома. Как вы знаете, успешно ведется возведение атомной электростанции "Куданкулам", дальнейшие шаги на данном направлении, в том числе предоставление новой площадки для строительства АЭС российского дизайна, позволят в будущем обеспечить Индию чистой и безопасной энергией", - заявил министр в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

https://ria.ru/20221102/neft-1828555227.html

россия

индия

дальний восток

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Наталья Макарова

сергей лавров, россия, индия, дальний восток, куданкулам, мид индии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)