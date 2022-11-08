14:17 08.11.2022 (обновлено: 15:49 08.11.2022)
Лавров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в энергетике
Лавров: сотрудничество России и Индии в сфере энергетики имеет хорошие перспективы
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. 8 ноября 2022
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. 8 ноября 2022
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РФ и Индия имеют хорошие перспективы взаимодействия в сфере энергетики, в частности, в сфере добычи углеводородов, а также в области атомной энергетики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Хорошие перспективы сотрудничества в энергетике, включая увеличение экспорта на индийский рынок углеводородов из России, взаимное участие в проектах по добыче углеводородов, в том числе на Дальнем востоке и на Арктическом шельфе РФ. Отметили эффективное взаимодействие в сфере мирного атома. Как вы знаете, успешно ведется возведение атомной электростанции "Куданкулам", дальнейшие шаги на данном направлении, в том числе предоставление новой площадки для строительства АЭС российского дизайна, позволят в будущем обеспечить Индию чистой и безопасной энергией", - заявил министр в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
2 ноября, 07:31Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию