https://ria.ru/20221108/eksport-1829910710.html
Препятствия для российского экспорта еще есть, заявил глава МИД Турции
Препятствия для российского экспорта еще есть, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 08.11.2022
Препятствия для российского экспорта еще есть, заявил глава МИД Турции
Препятствия для экспорта российской агропродукции не были полностью устранены, генсек ООН работает над этим, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:05
2022-11-08T12:05
2022-11-08T12:05
экономика
мевлют чавушоглу
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оон
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Препятствия для экспорта российской агропродукции не были полностью устранены, генсек ООН работает над этим, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября."….Генеральный секретарь ведет переговоры об устранении препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Препятствия для экспорта российского зерна и удобрений не были полностью устранены. Мы оцениваем, какие шаги будут предприняты, чтобы оправдать ожидания России, мы координируем работу", - заявил Чавушоглу журналистам.
https://ria.ru/20221108/zerno-1829849043.html
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экономика, мевлют чавушоглу, турция, россия, украина, оон
Экономика, Мевлют Чавушоглу, Турция, Россия, Украина, ООН
Препятствия для российского экспорта еще есть, заявил глава МИД Турции
Глава МИД Турции Чавушоглу: препятствия для экспорта российской агропродукции еще есть