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Потенциальные опекуны будут проходить психологическую экспертизу - РИА Новости, 08.11.2022
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Потенциальные опекуны будут проходить психологическую экспертизу
Потенциальные опекуны будут проходить психологическую экспертизу - РИА Новости, 08.11.2022
Потенциальные опекуны будут проходить психологическую экспертизу
Людей, которые хотят оформить опеку над сиротами, обяжут пройти психологическую экспертизу, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:58
2022-11-08T11:58
общество
владимир груздев
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Людей, которые хотят оформить опеку над сиротами, обяжут пройти психологическую экспертизу, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.По его словам, соответствующий проект уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности."Законопроект направлен на совершенствование системы семейного воспитания детей-сирот. Главный вектор государственной политики - осиротевшие дети и дети, по каким-либо причинам оставшиеся без попечения родителей, должны по возможности расти в приемных семьях. Однако здесь важно избежать крайностей, передавая детей куда угодно и кому угодно. К сожалению, известны случаи, когда приемные родители берут в семью детей для решения своих финансовых вопросов и получения льгот, выплачиваемых государством", – сказал Груздев.Он подчеркнул, что нужен более строгий подход, позволяющий защитить и без того обездоленных детей. Кроме того, многим родителям, даже руководствующимся благими намерениями, не хватает подготовки, умений и психологической готовности, чтобы воспитывать приемных детей.Председатель правления АЮР сослался на статистику: ежегодно отменяется примерно 1% решений о передаче ребенка в семью на воспитание. Причем больше половины таких решений принимается самими приемными родителями, оказавшимися не готовыми к жизни с чужим ребенком. В 2021 году приемные родители вернули назад 3 160 обездоленных детей."Законопроект предлагает установить обязательное социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка. Будет выясняться в том числе мотивация потенциальных воспитателей. Помимо прочего, также вводятся требования к состоянию жилых помещений лиц, желающих принять детей на воспитание", – пояснил Груздев.Он рассказал о еще одной новации - ограничить численность одновременно усыновляемых или передаваемых под опеку детей."Проектом предлагается установить возможность одномоментной передачи под опеку только одного ребенка. В следующий раз семья сможет принять ребенка только через год", – отметил председатель правления АЮР.Он пояснил, что исключение возможно для ситуаций, когда под опеку берутся братья и сестры или дети, долгое время жившие вместе. В остальных случаях приемные родители смогут принять в семью только одного ребенка, и в следующий раз получат возможность вновь взять кого-то под опеку не раньше, чем через год. Установленный срок необходим для адаптации ребенка в новой семье. Основными задачами семьи в этот период являются перераспределение ролей, учет индивидуальных особенностей ребенка, знакомство ребенка с правилами и традициями новой семьи, организация быта, учебы и так далее."Еще одна новация распространяет требование об отсутствии судимости не только на приемных родителей, но и на всех лиц, кто живет вместе с ними. Данное положение также направлено на защиту интересов ребенка, которого необходимо оградить от неправильного влияния, а подчас и насилия", – добавил Груздев.
https://ria.ru/20220705/zakonoproekt-1800512936.html
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общество, владимир груздев, россия
Общество, Владимир Груздев, Россия
11:58 08.11.2022
 
Потенциальные опекуны будут проходить психологическую экспертизу

Людей, желающих оформить опеку над сиротами, обяжут проходить психологическую экспертизу

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДевушка с детьми
Девушка с детьми - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Девушка с детьми. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Людей, которые хотят оформить опеку над сиротами, обяжут пройти психологическую экспертизу, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
По его словам, соответствующий проект уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
"Законопроект направлен на совершенствование системы семейного воспитания детей-сирот. Главный вектор государственной политики - осиротевшие дети и дети, по каким-либо причинам оставшиеся без попечения родителей, должны по возможности расти в приемных семьях. Однако здесь важно избежать крайностей, передавая детей куда угодно и кому угодно. К сожалению, известны случаи, когда приемные родители берут в семью детей для решения своих финансовых вопросов и получения льгот, выплачиваемых государством", – сказал Груздев.
Он подчеркнул, что нужен более строгий подход, позволяющий защитить и без того обездоленных детей. Кроме того, многим родителям, даже руководствующимся благими намерениями, не хватает подготовки, умений и психологической готовности, чтобы воспитывать приемных детей.
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Председатель правления АЮР сослался на статистику: ежегодно отменяется примерно 1% решений о передаче ребенка в семью на воспитание. Причем больше половины таких решений принимается самими приемными родителями, оказавшимися не готовыми к жизни с чужим ребенком. В 2021 году приемные родители вернули назад 3 160 обездоленных детей.
"Законопроект предлагает установить обязательное социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка. Будет выясняться в том числе мотивация потенциальных воспитателей. Помимо прочего, также вводятся требования к состоянию жилых помещений лиц, желающих принять детей на воспитание", – пояснил Груздев.
Он рассказал о еще одной новации - ограничить численность одновременно усыновляемых или передаваемых под опеку детей.
"Проектом предлагается установить возможность одномоментной передачи под опеку только одного ребенка. В следующий раз семья сможет принять ребенка только через год", – отметил председатель правления АЮР.
Он пояснил, что исключение возможно для ситуаций, когда под опеку берутся братья и сестры или дети, долгое время жившие вместе. В остальных случаях приемные родители смогут принять в семью только одного ребенка, и в следующий раз получат возможность вновь взять кого-то под опеку не раньше, чем через год. Установленный срок необходим для адаптации ребенка в новой семье. Основными задачами семьи в этот период являются перераспределение ролей, учет индивидуальных особенностей ребенка, знакомство ребенка с правилами и традициями новой семьи, организация быта, учебы и так далее.
"Еще одна новация распространяет требование об отсутствии судимости не только на приемных родителей, но и на всех лиц, кто живет вместе с ними. Данное положение также направлено на защиту интересов ребенка, которого необходимо оградить от неправильного влияния, а подчас и насилия", – добавил Груздев.
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