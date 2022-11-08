https://ria.ru/20221108/ekonomika-1829880325.html
Набиуллина рассказала о балансе рисков в мировой экономике
Набиуллина рассказала о балансе рисков в мировой экономике - РИА Новости, 08.11.2022
Набиуллина рассказала о балансе рисков в мировой экономике
Ситуация в мировой экономике сместились в сторону более "жесткого" сценария, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:00
2022-11-08T11:00
2022-11-08T16:12
экономика
эльвира набиуллина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ситуация в мировой экономике сместились в сторону более "жесткого" сценария, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы, рассматривающих "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов"."За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики: они несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития ситуации", — сказала экономист.Регулятор в документе рассматривает три сценария развития событий в российской экономике. Помимо базового, один из них подразумевает ускоренную адаптацию к ограничениям и более динамичное формирование новых внешнеэкономических связей, еще один — мировой кризис, при котором меры центральных банков не способны остановить рост инфляции.Набиуллина считает, что при таком развитии событий ставки регуляторов будут менее предсказуемыми, что будет увеличивать стоимость обслуживания долгов и обесценивать активы. Кроме того, при глобальном кризисе вырастет геополитическая напряженность, которая может привести к регионализации мировой экономики.По ее словам, ЦБ рассматривает этот сценарий с усилением антироссийских санкций. В итоге регулятор ожидает кризис, сопоставимый по масштабам с событиями 2008-2009 годов. Для России такое развитие событий будет означать падение спроса на энергоносители и другие основные товары экспорта, сокращение ВВП и ускорение темпов инфляции.Вместе с тем глава ЦБ подчеркнула, что этот шоковый сценарий является маловероятным. По ее словам, он необходим, чтобы своевременно поменять принципы ДКП, если потребуется.
https://ria.ru/20221108/sanktsii-1829870411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
11:00 08.11.2022 (обновлено: 16:12 08.11.2022)
Набиуллина рассказала о балансе рисков в мировой экономике
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что более жесткий вариант прогноза Банка России стал реальнее
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ситуация в мировой экономике сместились в сторону более "жесткого" сценария, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы, рассматривающих "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов".
"За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики: они несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития ситуации", — сказала экономист.
Регулятор в документе рассматривает три сценария развития событий в российской экономике. Помимо базового, один из них подразумевает ускоренную адаптацию к ограничениям и более динамичное формирование новых внешнеэкономических связей, еще один — мировой кризис, при котором меры центральных банков не способны остановить рост инфляции.
Набиуллина считает, что при таком развитии событий ставки регуляторов будут менее предсказуемыми, что будет увеличивать стоимость обслуживания долгов и обесценивать активы. Кроме того, при глобальном кризисе вырастет геополитическая напряженность, которая может привести к регионализации мировой экономики.
По ее словам, ЦБ рассматривает этот сценарий с усилением антироссийских санкций. В итоге регулятор ожидает кризис, сопоставимый по масштабам с событиями 2008-2009 годов. Для России такое развитие событий будет означать падение спроса на энергоносители и другие основные товары экспорта, сокращение ВВП и ускорение темпов инфляции.
Вместе с тем глава ЦБ подчеркнула, что этот шоковый сценарий является маловероятным. По ее словам, он необходим, чтобы своевременно поменять принципы ДКП, если потребуется.