https://ria.ru/20221108/ekonomika-1829880325.html

Набиуллина рассказала о балансе рисков в мировой экономике

Набиуллина рассказала о балансе рисков в мировой экономике - РИА Новости, 08.11.2022

Набиуллина рассказала о балансе рисков в мировой экономике

Ситуация в мировой экономике сместились в сторону более "жесткого" сценария, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:00

2022-11-08T11:00

2022-11-08T16:12

экономика

эльвира набиуллина

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ситуация в мировой экономике сместились в сторону более "жесткого" сценария, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы, рассматривающих "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов"."За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики: они несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития ситуации", — сказала экономист.Регулятор в документе рассматривает три сценария развития событий в российской экономике. Помимо базового, один из них подразумевает ускоренную адаптацию к ограничениям и более динамичное формирование новых внешнеэкономических связей, еще один — мировой кризис, при котором меры центральных банков не способны остановить рост инфляции.Набиуллина считает, что при таком развитии событий ставки регуляторов будут менее предсказуемыми, что будет увеличивать стоимость обслуживания долгов и обесценивать активы. Кроме того, при глобальном кризисе вырастет геополитическая напряженность, которая может привести к регионализации мировой экономики.По ее словам, ЦБ рассматривает этот сценарий с усилением антироссийских санкций. В итоге регулятор ожидает кризис, сопоставимый по масштабам с событиями 2008-2009 годов. Для России такое развитие событий будет означать падение спроса на энергоносители и другие основные товары экспорта, сокращение ВВП и ускорение темпов инфляции.Вместе с тем глава ЦБ подчеркнула, что этот шоковый сценарий является маловероятным. По ее словам, он необходим, чтобы своевременно поменять принципы ДКП, если потребуется.

https://ria.ru/20221108/sanktsii-1829870411.html

https://ria.ru/20221106/krakh-1829385888.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)