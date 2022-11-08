Ефимов: участок в Обручевском районе реорганизуют по программе КРТ
© Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Московские власти решили реорганизовать неэффективно используемый участок на юго-западе столицы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Участок площадью девять гектаров расположен в Обручевском районе города между улицами Академика Челомея и Архитектора Власова.
"Сейчас там находятся гаражи, автомойки и автобаза. Инвестиции в комплексное развитие участка оцениваются в семь миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта, в Обручевском районе появится более тысячи новых рабочих мест, а в бюджет города будет ежегодно поступать почти 426 миллионов рублей в текущих ценах", – сказал Ефимов.
По информации правительства Москвы, на неэффективном участке появится около 60 тысяч квадратных метров недвижимости: школа на тысячу учеников, дошкольное учреждение, физкультурно-оздоровительный комплекс со скалодромом, а также магазины, предприятия общепита, офисы и отделения банков.
Программа КРТ должна вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Как ожидается, инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.