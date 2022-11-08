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Ефимов: участок в Обручевском районе реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 08.11.2022
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Ефимов: участок в Обручевском районе реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: участок в Обручевском районе реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 08.11.2022
Ефимов: участок в Обручевском районе реорганизуют по программе КРТ
Московские власти решили реорганизовать неэффективно используемый участок на юго-западе столицы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T07:14
2022-11-08T07:14
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Московские власти решили реорганизовать неэффективно используемый участок на юго-западе столицы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участок площадью девять гектаров расположен в Обручевском районе города между улицами Академика Челомея и Архитектора Власова."Сейчас там находятся гаражи, автомойки и автобаза. Инвестиции в комплексное развитие участка оцениваются в семь миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта, в Обручевском районе появится более тысячи новых рабочих мест, а в бюджет города будет ежегодно поступать почти 426 миллионов рублей в текущих ценах", – сказал Ефимов.По информации правительства Москвы, на неэффективном участке появится около 60 тысяч квадратных метров недвижимости: школа на тысячу учеников, дошкольное учреждение, физкультурно-оздоровительный комплекс со скалодромом, а также магазины, предприятия общепита, офисы и отделения банков.Программа КРТ должна вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Как ожидается, инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
https://ria.ru/20221102/efimov-1828712685.html
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экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
07:14 08.11.2022
 

Ефимов: участок в Обручевском районе реорганизуют по программе КРТ

© Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Московские власти решили реорганизовать неэффективно используемый участок на юго-западе столицы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Участок площадью девять гектаров расположен в Обручевском районе города между улицами Академика Челомея и Архитектора Власова.
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"Сейчас там находятся гаражи, автомойки и автобаза. Инвестиции в комплексное развитие участка оцениваются в семь миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта, в Обручевском районе появится более тысячи новых рабочих мест, а в бюджет города будет ежегодно поступать почти 426 миллионов рублей в текущих ценах", – сказал Ефимов.
По информации правительства Москвы, на неэффективном участке появится около 60 тысяч квадратных метров недвижимости: школа на тысячу учеников, дошкольное учреждение, физкультурно-оздоровительный комплекс со скалодромом, а также магазины, предприятия общепита, офисы и отделения банков.
Программа КРТ должна вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Как ожидается, инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
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