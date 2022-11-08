https://ria.ru/20221108/efimov-1829808125.html

Ефимов: участок в Обручевском районе реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участок в Обручевском районе реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 08.11.2022

Ефимов: участок в Обручевском районе реорганизуют по программе КРТ

Московские власти решили реорганизовать неэффективно используемый участок на юго-западе столицы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T07:14

2022-11-08T07:14

2022-11-08T07:14

экономика

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Московские власти решили реорганизовать неэффективно используемый участок на юго-западе столицы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участок площадью девять гектаров расположен в Обручевском районе города между улицами Академика Челомея и Архитектора Власова."Сейчас там находятся гаражи, автомойки и автобаза. Инвестиции в комплексное развитие участка оцениваются в семь миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта, в Обручевском районе появится более тысячи новых рабочих мест, а в бюджет города будет ежегодно поступать почти 426 миллионов рублей в текущих ценах", – сказал Ефимов.По информации правительства Москвы, на неэффективном участке появится около 60 тысяч квадратных метров недвижимости: школа на тысячу учеников, дошкольное учреждение, физкультурно-оздоровительный комплекс со скалодромом, а также магазины, предприятия общепита, офисы и отделения банков.Программа КРТ должна вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Как ожидается, инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.

https://ria.ru/20221102/efimov-1828712685.html

https://ria.ru/20221103/obekty-1828791340.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва