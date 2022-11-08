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В Новосибирской области в ДТП с автобусом погиб ребенок - РИА Новости, 08.11.2022
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В Новосибирской области в ДТП с автобусом погиб ребенок
В Новосибирской области в ДТП с автобусом погиб ребенок - РИА Новости, 08.11.2022
В Новосибирской области в ДТП с автобусом погиб ребенок
Семилетняя девочка погибла и еще семь человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Новосибирской области, который в условиях гололеда опрокинулся в... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:45
2022-11-08T16:45
происшествия
новосибирская область
татарск
татарский район
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НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Семилетняя девочка погибла и еще семь человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Новосибирской области, который в условиях гололеда опрокинулся в кювет.По данным МВД, авария произошла вечером в Татарском районе. Рейсовый автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту Татарск – Рождественка, съехал в правый кювет с последующим опрокидыванием."По предварительным данным, в результате ДТП пассажирка автобуса – девочка семи лет – от полученных травм скончалась на месте... Всего в салоне находилось 14 пассажиров. Водитель освидетельствован на месте. По результатам исследования, состояние опьянения не установлено", - сообщается на сайте МВД-Медиа.В Минздраве Новосибирской области РИА Новости сообщили, что в аварии пострадали семь человек, из которых шестеро госпитализированы в местную больницу, а еще один в удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи на месте отказался от госпитализации.Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб ребенок."Татарской межрайонной прокуратурой в отношении перевозчика проводится проверка соблюдения законодательства о дорожной безопасности. С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора Денис Вайн", - рассказали в надзорном ведомстве.В прокуратуре уточнили, что, со слов водителя, он не справился с управлением автобусом из-за гололеда.
https://ria.ru/20221108/dtp-1829951461.html
https://ria.ru/20221107/dtp-1829593575.html
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, татарск, татарский район
Происшествия, Новосибирская область, Татарск, Татарский район
16:45 08.11.2022
 
В Новосибирской области в ДТП с автобусом погиб ребенок

В Новосибирской области в ДТП с рейсовым автобусом погибла девочка, семеро пострадавших

© Фото : МВД МедиаМесто ДТП с участием пассажирского автобуса в Новосибирской области
Место ДТП с участием пассажирского автобуса в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : МВД Медиа
Место ДТП с участием пассажирского автобуса в Новосибирской области
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Семилетняя девочка погибла и еще семь человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Новосибирской области, который в условиях гололеда опрокинулся в кювет.
По данным МВД, авария произошла вечером в Татарском районе. Рейсовый автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту Татарск – Рождественка, съехал в правый кювет с последующим опрокидыванием.
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"По предварительным данным, в результате ДТП пассажирка автобуса – девочка семи лет – от полученных травм скончалась на месте... Всего в салоне находилось 14 пассажиров. Водитель освидетельствован на месте. По результатам исследования, состояние опьянения не установлено", - сообщается на сайте МВД-Медиа.
В Минздраве Новосибирской области РИА Новости сообщили, что в аварии пострадали семь человек, из которых шестеро госпитализированы в местную больницу, а еще один в удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи на месте отказался от госпитализации.
Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб ребенок.
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"Татарской межрайонной прокуратурой в отношении перевозчика проводится проверка соблюдения законодательства о дорожной безопасности. С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора Денис Вайн", - рассказали в надзорном ведомстве.
В прокуратуре уточнили, что, со слов водителя, он не справился с управлением автобусом из-за гололеда.
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