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На Сахалине организовали центр обучения управления дронами - РИА Новости, 08.11.2022
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На Сахалине организовали центр обучения управления дронами
На Сахалине организовали центр обучения управления дронами - РИА Новости, 08.11.2022
На Сахалине организовали центр обучения управления дронами
Правительство Сахалинской области организовало для добровольцев и резервистов обучение по управлению беспилотниками, заявил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:48
2022-11-08T12:48
безопасность
валерий лимаренко
сахалинская область
частичная мобилизация в россии
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Правительство Сахалинской области организовало для добровольцев и резервистов обучение по управлению беспилотниками, заявил губернатор Валерий Лимаренко."Сегодня вместе с командующим 68-м армейским корпусом Дмитрием Глушенковым проинспектировал ход тренировок наших бойцов на Успеновском полигоне. Здесь правительство области организовало для добровольцев и резервистов обучение по управлению беспилотниками", – написал глава региона в Telegram-канале.Лимаренко уточнил, что Глушенков, недавно приехавший из зоны специальной военной операции, считает, что малые беспилотные летательные аппараты доказали свою эффективность в разведке и борьбе с живой силой противника. Это понимают и сами бойцы, поэтому они усиленно тренируются и показывают отличные результаты: уверенно ведут разведку, поражают цели с высоты в 70 метров. Вскоре начнутся тренировки с использованием реальных взрывных устройств."Считаю, поддержать бойцов - наш долг. Мы должны обеспечить наших воинов всем необходимым, чтобы помочь им победить, вернуться живыми и здоровыми к своим семьям", – отметил Лимаренко.Ранее в ростовском отделении ДОСААФ, освоившем подготовку операторов беспилотников для армии, рассказали, что военно-учетной специальности "оператор квадрокоптера" в России пока нет, но, вполне возможно, скоро появится ввиду ее высокой востребованности.
https://ria.ru/20221106/svo-1829416432.html
https://ria.ru/20221107/spetsoperatsiya-1829819097.html
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безопасность, валерий лимаренко, сахалинская область, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Валерий Лимаренко, Сахалинская область, Частичная мобилизация в России
12:48 08.11.2022
 
На Сахалине организовали центр обучения управления дронами

Губернатор Лимаренко: на Сахалине добровольцев и резервистов обучают управлением дронами

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время запуска беспилотников-разведчиков и дронов-камикадзе
Военнослужащий ВС РФ во время запуска беспилотников-разведчиков и дронов-камикадзе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВС РФ во время запуска беспилотников-разведчиков и дронов-камикадзе. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Правительство Сахалинской области организовало для добровольцев и резервистов обучение по управлению беспилотниками, заявил губернатор Валерий Лимаренко.
"Сегодня вместе с командующим 68-м армейским корпусом Дмитрием Глушенковым проинспектировал ход тренировок наших бойцов на Успеновском полигоне. Здесь правительство области организовало для добровольцев и резервистов обучение по управлению беспилотниками", – написал глава региона в Telegram-канале.
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Лимаренко уточнил, что Глушенков, недавно приехавший из зоны специальной военной операции, считает, что малые беспилотные летательные аппараты доказали свою эффективность в разведке и борьбе с живой силой противника. Это понимают и сами бойцы, поэтому они усиленно тренируются и показывают отличные результаты: уверенно ведут разведку, поражают цели с высоты в 70 метров. Вскоре начнутся тренировки с использованием реальных взрывных устройств.
"Считаю, поддержать бойцов - наш долг. Мы должны обеспечить наших воинов всем необходимым, чтобы помочь им победить, вернуться живыми и здоровыми к своим семьям", – отметил Лимаренко.
Ранее в ростовском отделении ДОСААФ, освоившем подготовку операторов беспилотников для армии, рассказали, что военно-учетной специальности "оператор квадрокоптера" в России пока нет, но, вполне возможно, скоро появится ввиду ее высокой востребованности.
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БезопасностьВалерий ЛимаренкоСахалинская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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