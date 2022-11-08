https://ria.ru/20221108/donetsk-1830017191.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 08.11.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 15 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:56
2022-11-08T16:56
2022-11-08T17:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 15 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.46 - населенный пункт Новоселовка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
16:56 08.11.2022 (обновлено: 17:00 08.11.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка