https://ria.ru/20221108/donetsk-1829986186.html

Жителям некоторых районов Донецка выдадут обогреватели

Жителям некоторых районов Донецка выдадут обогреватели - РИА Новости, 08.11.2022

Жителям некоторых районов Донецка выдадут обогреватели

Бесплатную раздачу электрообогревателей для жителей тех районов Донецка, где не удастся решить проблемы с отоплением, планируется начать со следующей недели,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:29

2022-11-08T15:29

2022-11-08T15:29

денис пушилин

донецк

донецкая народная республика

общество

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Бесплатную раздачу электрообогревателей для жителей тех районов Донецка, где не удастся решить проблемы с отоплением, планируется начать со следующей недели, передает корреспондент РИА Новости."По тем районам, где сложности с обстрелами и с подвозом воды, мы проговаривали, что людям будем выдавать, где это критично, электронагревательные приборы", - рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин на рабочем совещании по теме ЖКХ.Он также поинтересовался, на каком этапе находится выдача обогревателей."Со следующей недели будем выдавать", - ответил заместитель председателя правительства республики Евгений Солнцев.Рабочее совещание с представителями донецких тепловых электросетей состоялось во время посещения городских котельных Пушилиным и представителями администрации и правительства.

https://ria.ru/20221108/donbass-1829968567.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, общество