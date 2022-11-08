https://ria.ru/20221108/donetsk-1829986186.html
Жителям некоторых районов Донецка выдадут обогреватели
Жителям некоторых районов Донецка выдадут обогреватели - РИА Новости, 08.11.2022
Жителям некоторых районов Донецка выдадут обогреватели
Бесплатную раздачу электрообогревателей для жителей тех районов Донецка, где не удастся решить проблемы с отоплением, планируется начать со следующей недели,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:29
2022-11-08T15:29
2022-11-08T15:29
денис пушилин
донецк
донецкая народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Бесплатную раздачу электрообогревателей для жителей тех районов Донецка, где не удастся решить проблемы с отоплением, планируется начать со следующей недели, передает корреспондент РИА Новости."По тем районам, где сложности с обстрелами и с подвозом воды, мы проговаривали, что людям будем выдавать, где это критично, электронагревательные приборы", - рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин на рабочем совещании по теме ЖКХ.Он также поинтересовался, на каком этапе находится выдача обогревателей."Со следующей недели будем выдавать", - ответил заместитель председателя правительства республики Евгений Солнцев.Рабочее совещание с представителями донецких тепловых электросетей состоялось во время посещения городских котельных Пушилиным и представителями администрации и правительства.
https://ria.ru/20221108/donbass-1829968567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, общество
Денис Пушилин, Донецк, Донецкая Народная Республика, Общество
Жителям некоторых районов Донецка выдадут обогреватели
Жителям районов Донецка, где останутся проблемы с отоплением, выдадут обогреватели