https://ria.ru/20221108/dokhody-1830066177.html

Путин поручил держать на контроле вопросы доходов семей с детьми

Путин поручил держать на контроле вопросы доходов семей с детьми - РИА Новости, 08.11.2022

Путин поручил держать на контроле вопросы доходов семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству держать на контроле тему доходов семей с детьми и другие социальные вопросы. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:15

2022-11-08T19:15

2022-11-08T20:16

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830076165_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_39ded4f67707c4c7a50ab6f499b4ad0e.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству держать на контроле тему доходов семей с детьми и другие социальные вопросы."Хочу подчеркнуть, необходимо постоянно держать на контроле ситуацию с доходами граждан, семей с детьми. Вообще в целом социальные вопросы. Но это все-таки особый случай. Семьи с детьми требуют особого внимания и поддержки", - сказал президент на совещании по вопросам поддержки семей с детьми.Путин подчеркнул, что "принимать здесь нужно выверенные, адресные и эффективные решения"."Повторю, это очень чувствительный и крайне важный вопрос. Вопрос нашего демографического развития и, как в свое время говорил Солженицын, народосбережения, обеспечения социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства в нашем обществе", - заявил президент.Он добавил, что эта работа требует особого внимания и участия федеральных органов власти и коллег из регионов. Также он обратил внимание на важность координации совместных действий.

https://ria.ru/20221108/mrot-1830055414.html

https://ria.ru/20221108/podderzhka-1830063858.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Необходимо держать на контроле ситуацию с доходами семей с детьми" Путин поручил держать на контроле вопросы доходов семей с детьми 2022-11-08T19:15 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия