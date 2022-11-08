https://ria.ru/20221108/dokhody-1830066177.html
Путин поручил держать на контроле вопросы доходов семей с детьми
Путин поручил держать на контроле вопросы доходов семей с детьми - РИА Новости, 08.11.2022
Путин поручил держать на контроле вопросы доходов семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил правительству держать на контроле тему доходов семей с детьми и другие социальные вопросы. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:15
2022-11-08T19:15
2022-11-08T20:16
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству держать на контроле тему доходов семей с детьми и другие социальные вопросы."Хочу подчеркнуть, необходимо постоянно держать на контроле ситуацию с доходами граждан, семей с детьми. Вообще в целом социальные вопросы. Но это все-таки особый случай. Семьи с детьми требуют особого внимания и поддержки", - сказал президент на совещании по вопросам поддержки семей с детьми.Путин подчеркнул, что "принимать здесь нужно выверенные, адресные и эффективные решения"."Повторю, это очень чувствительный и крайне важный вопрос. Вопрос нашего демографического развития и, как в свое время говорил Солженицын, народосбережения, обеспечения социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства в нашем обществе", - заявил президент.Он добавил, что эта работа требует особого внимания и участия федеральных органов власти и коллег из регионов. Также он обратил внимание на важность координации совместных действий.
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Путин: "Необходимо держать на контроле ситуацию с доходами семей с детьми"
Путин поручил держать на контроле вопросы доходов семей с детьми
2022-11-08T19:15
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РИА Новости
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владимир путин, россия
19:15 08.11.2022 (обновлено: 20:16 08.11.2022)
Путин поручил держать на контроле вопросы доходов семей с детьми
Путин поручил правительству держать на контроле вопросы доходов семей с детьми
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству держать на контроле тему доходов семей с детьми и другие социальные вопросы.
"Хочу подчеркнуть, необходимо постоянно держать на контроле ситуацию с доходами граждан, семей с детьми. Вообще в целом социальные вопросы. Но это все-таки особый случай. Семьи с детьми требуют особого внимания и поддержки", - сказал президент на совещании по вопросам поддержки семей с детьми.
Путин подчеркнул, что "принимать здесь нужно выверенные, адресные и эффективные решения".
"Повторю, это очень чувствительный и крайне важный вопрос. Вопрос нашего демографического развития и, как в свое время говорил Солженицын, народосбережения, обеспечения социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства в нашем обществе", - заявил президент.
Он добавил, что эта работа требует особого внимания и участия федеральных органов власти и коллег из регионов. Также он обратил внимание на важность координации совместных действий.