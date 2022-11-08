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Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в США - РИА Новости, 08.11.2022
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Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в США
Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в США - РИА Новости, 08.11.2022
Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в США
Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов на встрече в Вашингтоне обменялись мнениями об элементах мирного договора и договорились... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T06:39
2022-11-08T06:41
в мире
джейхун байрамов
арарат мирзоян
энтони блинкен
армения
вашингтон (штат)
азербайджан
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ЕРЕВАН, 8 ноя - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов на встрече в Вашингтоне обменялись мнениями об элементах мирного договора и договорились ускорить переговоры, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что встреча в американской столице состоялась 7 ноября. Министры посетили Блэр-Хаус, где также состоялась совместная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Министры иностранных дел обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении. Обе стороны подтвердили взятые на себя обязательства руководителями Армении и Азербайджана на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи. Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить свои переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, заявили в пресс-службе.
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в мире, джейхун байрамов, арарат мирзоян, энтони блинкен, армения, вашингтон (штат), азербайджан
В мире, Джейхун Байрамов, Арарат Мирзоян, Энтони Блинкен, Армения, Вашингтон (штат), Азербайджан
06:39 08.11.2022 (обновлено: 06:41 08.11.2022)
 
Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в США

В Вашингтоне главы МИД Армении и Азербайджана обсудили элементы мирного договора

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 ноя - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов на встрече в Вашингтоне обменялись мнениями об элементах мирного договора и договорились ускорить переговоры, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что встреча в американской столице состоялась 7 ноября. Министры посетили Блэр-Хаус, где также состоялась совместная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Министры иностранных дел обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении. Обе стороны подтвердили взятые на себя обязательства руководителями Армении и Азербайджана на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи. Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить свои переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, заявили в пресс-службе.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 08:57
Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили вопросы мирного договора
 
В миреДжейхун БайрамовАрарат МирзоянЭнтони БлинкенАрменияВашингтон (штат)Азербайджан
 
 
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