https://ria.ru/20221108/dogovor-1829843506.html

Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в США

Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в США - РИА Новости, 08.11.2022

Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в США

Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов на встрече в Вашингтоне обменялись мнениями об элементах мирного договора и договорились... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T06:39

2022-11-08T06:39

2022-11-08T06:41

в мире

джейхун байрамов

арарат мирзоян

энтони блинкен

армения

вашингтон (штат)

азербайджан

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ЕРЕВАН, 8 ноя - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов на встрече в Вашингтоне обменялись мнениями об элементах мирного договора и договорились ускорить переговоры, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что встреча в американской столице состоялась 7 ноября. Министры посетили Блэр-Хаус, где также состоялась совместная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Министры иностранных дел обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении. Обе стороны подтвердили взятые на себя обязательства руководителями Армении и Азербайджана на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи. Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить свои переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221003/armeniya-1821067890.html

армения

вашингтон (штат)

азербайджан

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в мире, джейхун байрамов, арарат мирзоян, энтони блинкен, армения, вашингтон (штат), азербайджан