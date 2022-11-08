https://ria.ru/20221108/dobrovoltsy-1830051181.html

Новый добровольческий казачий отряд сформирован в Оренбурге

Новый добровольческий казачий отряд сформирован в Оренбурге - РИА Новости, 08.11.2022

Новый добровольческий казачий отряд сформирован в Оренбурге

Для выполнения задач специальной военной операции Оренбургским войсковым казачьим обществом сформирован новый казачий добровольческий отряд "Форштадт" (БАРС-6), РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:34

2022-11-08T18:34

2022-11-08T18:34

российское казачество

российское казачество

оренбург

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Для выполнения задач специальной военной операции Оренбургским войсковым казачьим обществом сформирован новый казачий добровольческий отряд "Форштадт" (БАРС-6), сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества.В настоящее время, после боевого слаживания на одном из полигонов Минобороны, казаки "Форштадта" находятся "за ленточкой".Командир отряда "Форштадт" с позывным Рыбак уже имеет боевой опыт участия в СВО. Указом президента РФ он награжден орденом Мужества за службу в зоне боевых действий в качестве заместителя командира роты отряда "Кубань" (БАРС-11). Правительственную награду вместе с Рыбаком получили еще 11 казаков Оренбургского ВКО, которые пополнили отряд "Кубань".Название "Форштадт" отряд получил в честь казачьего поселения в Оренбурге – исторической столице Оренбургского казачьего войска. Официально оно было утверждено на отчетном общевойсковом круге. "Форштадт" будет периодически пополняться казаками Оренбургского казачьего войска.Также в зону проведения специальной военной операции отправились на пополнение добровольческого казачьего отряда "Ермак" (БАРС-15) казаки из Свердловской, Челябинской и Курганской областей.Накануне отправки казаков на полигоне в Оренбурге прошел молебен и присяга добровольцев, пожелавших вступить в казачье общество и служить в казачьем отряде.Казаки-добровольцы увезли с собой для казачьего отряда "Ермак" гуманитарную помощь. Медикаменты, перевязочные средства, теплые вещи, продукты питания и многое другое было собрано благодаря совместным усилиям штаба войска и волонтерского проекта "Дыхание Родины", а также всех неравнодушных жителей. Всего с начала СВО Оренбургским войсковым казачьим обществом было отправлено более 80 тонн гуманитарной помощи.Напомним, отряд "Ермак" сформирован из казаков Волжского и Оренбургского казачьих войск. Помимо этого отряда оренбургские казаки воюют в составе Союза добровольцев Донбасса, в подразделениях воздушно-десантных войск России и батальонов, сформированных при участии субъектов Российской Федерации. Всего за время специальной военной операции в боевых действиях приняло участие свыше 2 тысяч казаков-добровольцев Оренбургского казачьего войска. Более 95% казаков, направленных в зону СВО, проходили службу в Вооруженных силах РФ, многие служили по контракту, в правоохранительных органах, имеют боевой опыт. Среди казаков-добровольцев есть и старшие офицеры.Благодаря поддержке региональной власти казаки обеспечены необходимой экипировкой и снаряжением, в том числе беспилотными летательными аппаратами, тепловизионными прицелами, приборами ночного видения.

https://ria.ru/20221011/doluda-1823153932.html

https://ria.ru/20221003/nagrazhdenie-1820627768.html

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российское казачество, оренбург