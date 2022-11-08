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СБУ обвинила экс-главу Минздрава ДНР в участии в террористической группе - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/dnr-1830052529.html
СБУ обвинила экс-главу Минздрава ДНР в участии в террористической группе
СБУ обвинила экс-главу Минздрава ДНР в участии в террористической группе - РИА Новости, 08.11.2022
СБУ обвинила экс-главу Минздрава ДНР в участии в террористической группе
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила экс-главу минздрава Донецкой Народной республики Александра Оприщенко в участии в террористической группе. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:36
2022-11-08T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
служба безопасности украины
украина
министерство здравоохранения днр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила экс-главу минздрава Донецкой Народной республики Александра Оприщенко в участии в террористической группе."СБУ сообщила о подозрении главе минздрава ДНР, который способствовал захвату более 20 больниц Мариуполя", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ведомстве уточнили, что помимо главы министерства, в незаконной деятельности подозревают главу юридического отдела и заведующую сектором общественной службы и кадров минздрава республики. Всем трем чиновниками инкриминируют часть первую статьи 258-3 уголовного кодекса Украины "участие в террористической группе или террористической организации".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В ДНР за присоединение к РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.
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в мире, донецкая народная республика, служба безопасности украины, украина, министерство здравоохранения днр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Украина, Министерство здравоохранения ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:36 08.11.2022
 
СБУ обвинила экс-главу Минздрава ДНР в участии в террористической группе

СБУ обвинила экс-главу Минздрава ДНР Оприщенко в участии в террористической группе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила экс-главу минздрава Донецкой Народной республики Александра Оприщенко в участии в террористической группе.
"СБУ сообщила о подозрении главе минздрава ДНР, который способствовал захвату более 20 больниц Мариуполя", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ведомстве уточнили, что помимо главы министерства, в незаконной деятельности подозревают главу юридического отдела и заведующую сектором общественной службы и кадров минздрава республики. Всем трем чиновниками инкриминируют часть первую статьи 258-3 уголовного кодекса Украины "участие в террористической группе или террористической организации".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В ДНР за присоединение к РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.
Западная Украина, город Львов - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 18:21Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныУкраинаМинистерство здравоохранения ДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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