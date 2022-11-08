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СБУ обвинила экс-главу Минздрава ДНР в участии в террористической группе
СБУ обвинила экс-главу Минздрава ДНР в участии в террористической группе - РИА Новости, 08.11.2022
СБУ обвинила экс-главу Минздрава ДНР в участии в террористической группе
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила экс-главу минздрава Донецкой Народной республики Александра Оприщенко в участии в террористической группе. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:36
2022-11-08T18:36
2022-11-08T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
служба безопасности украины
украина
министерство здравоохранения днр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила экс-главу минздрава Донецкой Народной республики Александра Оприщенко в участии в террористической группе."СБУ сообщила о подозрении главе минздрава ДНР, который способствовал захвату более 20 больниц Мариуполя", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ведомстве уточнили, что помимо главы министерства, в незаконной деятельности подозревают главу юридического отдела и заведующую сектором общественной службы и кадров минздрава республики. Всем трем чиновниками инкриминируют часть первую статьи 258-3 уголовного кодекса Украины "участие в террористической группе или террористической организации".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В ДНР за присоединение к РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СБУ обвинила экс-главу Минздрава ДНР в участии в террористической группе
СБУ обвинила экс-главу Минздрава ДНР Оприщенко в участии в террористической группе