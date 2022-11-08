https://ria.ru/20221108/dnr-1830052529.html

СБУ обвинила экс-главу Минздрава ДНР в участии в террористической группе

СБУ обвинила экс-главу Минздрава ДНР в участии в террористической группе - РИА Новости, 08.11.2022

СБУ обвинила экс-главу Минздрава ДНР в участии в террористической группе

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила экс-главу минздрава Донецкой Народной республики Александра Оприщенко в участии в террористической группе. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:36

2022-11-08T18:36

2022-11-08T18:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

служба безопасности украины

украина

министерство здравоохранения днр

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила экс-главу минздрава Донецкой Народной республики Александра Оприщенко в участии в террористической группе."СБУ сообщила о подозрении главе минздрава ДНР, который способствовал захвату более 20 больниц Мариуполя", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ведомстве уточнили, что помимо главы министерства, в незаконной деятельности подозревают главу юридического отдела и заведующую сектором общественной службы и кадров минздрава республики. Всем трем чиновниками инкриминируют часть первую статьи 258-3 уголовного кодекса Украины "участие в террористической группе или террористической организации".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В ДНР за присоединение к РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829762102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, служба безопасности украины, украина, министерство здравоохранения днр, ситуация в днр и лнр