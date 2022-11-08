https://ria.ru/20221108/dnr-1830021066.html

Пушилин освободил от должности зампреда правительства ДНР Антонова

Пушилин освободил от должности зампреда правительства ДНР Антонова - РИА Новости, 08.11.2022

Пушилин освободил от должности зампреда правительства ДНР Антонова

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил заместителя председателя правительства ДНР Владимира Антонова от должности и назначил на его... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:04

2022-11-08T17:04

2022-11-08T17:04

денис пушилин

владимир антонов

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил заместителя председателя правительства ДНР Владимира Антонова от должности и назначил на его пост исполняющую обязанности министра труда и социальной политики республики Ларису Толстыкину, следует из соответствующих указов."Освободить Антонова Владимира Николаевича от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики... Назначить Толстыкину Ларису Валентиновну исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Донецкой народной республики", - говорится в документах.

https://ria.ru/20221108/poteri-1829847270.html

донецкая народная республика

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денис пушилин, владимир антонов, донецкая народная республика, россия