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Пушилин освободил от должности зампреда правительства ДНР Антонова - РИА Новости, 08.11.2022
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Пушилин освободил от должности зампреда правительства ДНР Антонова
Пушилин освободил от должности зампреда правительства ДНР Антонова - РИА Новости, 08.11.2022
Пушилин освободил от должности зампреда правительства ДНР Антонова
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил заместителя председателя правительства ДНР Владимира Антонова от должности и назначил на его... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:04
2022-11-08T17:04
денис пушилин
владимир антонов
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил заместителя председателя правительства ДНР Владимира Антонова от должности и назначил на его пост исполняющую обязанности министра труда и социальной политики республики Ларису Толстыкину, следует из соответствующих указов."Освободить Антонова Владимира Николаевича от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики... Назначить Толстыкину Ларису Валентиновну исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Донецкой народной республики", - говорится в документах.
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денис пушилин, владимир антонов, донецкая народная республика, россия
Денис Пушилин, Владимир Антонов, Донецкая Народная Республика, Россия
17:04 08.11.2022
 
Пушилин освободил от должности зампреда правительства ДНР Антонова

Врио главы ДНР Пушилин указом освободил от должности зампреда правительства Антонова

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил заместителя председателя правительства ДНР Владимира Антонова от должности и назначил на его пост исполняющую обязанности министра труда и социальной политики республики Ларису Толстыкину, следует из соответствующих указов.
"Освободить Антонова Владимира Николаевича от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики... Назначить Толстыкину Ларису Валентиновну исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Донецкой народной республики", - говорится в документах.
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Денис ПушилинВладимир АнтоновДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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