https://ria.ru/20221108/dnr-1829857998.html
В ДНР за сутки погибли три человека, еще семь получили ранения
В ДНР за сутки погибли три человека, еще семь получили ранения - РИА Новости, 08.11.2022
В ДНР за сутки погибли три человека, еще семь получили ранения
Три человека погибли, еще семь получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:12
2022-11-08T09:12
2022-11-08T09:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828944539_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_8d66f31b088ed0a3b2fbc80b5448d390.jpg
ДОНЕЦК, 8 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, еще семь получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."За минувшие сутки, с 08:00 7 ноября до 08:00 8 ноября, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) на территории Донецкой народной республики погибли 3 человек и еще 7 мирных жителей получили ранения", - сообщил штаб в Telegram-канале.Ранее во вторник Кулемзин сообщил, что в результате обстрела в Ленинском районе Донецка один мужчина погиб, еще один ранен.
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829740655.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828944539_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f38d73c9ad8a9cdce712660c58cf0377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк
В ДНР за сутки погибли три человека, еще семь получили ранения
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли три человека, еще семь получили ранения