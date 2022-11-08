https://ria.ru/20221108/dnr-1829857998.html

В ДНР за сутки погибли три человека, еще семь получили ранения

В ДНР за сутки погибли три человека, еще семь получили ранения - РИА Новости, 08.11.2022

В ДНР за сутки погибли три человека, еще семь получили ранения

Три человека погибли, еще семь получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:12

2022-11-08T09:12

2022-11-08T09:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 8 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, еще семь получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."За минувшие сутки, с 08:00 7 ноября до 08:00 8 ноября, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) на территории Донецкой народной республики погибли 3 человек и еще 7 мирных жителей получили ранения", - сообщил штаб в Telegram-канале.Ранее во вторник Кулемзин сообщил, что в результате обстрела в Ленинском районе Донецка один мужчина погиб, еще один ранен.

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829740655.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк