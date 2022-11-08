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У диверсантов в Херсонской области нашли гранатометы - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/diversanty-1829872671.html
У диверсантов в Херсонской области нашли гранатометы
У диверсантов в Херсонской области нашли гранатометы - РИА Новости, 08.11.2022
У диверсантов в Херсонской области нашли гранатометы
Сотрудники ФСБ России нашли у задержанных по подозрению в подготовке терактов в Херсонской области автомобильные номера Болгарии (член ЕС), три гранатомета,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:34
2022-11-08T10:46
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
херсонская область
болгария
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
евросоюз
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Сотрудники ФСБ России нашли у задержанных по подозрению в подготовке терактов в Херсонской области автомобильные номера Болгарии (член ЕС), три гранатомета, автоматы, четыре пистолета, беспилотник и рации, следует из опубликованного во вторник видео ФСБ России.Ранее во вторник в ФСБ России сообщили, что в Херсонской области задержаны девять диверсантов из Службы безопасности Украины (СБУ), планировавших теракты против высокопоставленных членов администрации области. Их кураторы - сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей - скрываются за пределами РФ.Видеозапись показывает задержание подозреваемых и обыски в местах проживания, в ходе которых сотрудники ФСБ обнаружили автомобильные номера Болгарии, три гранатомета, три автомата, четыре пистолета, патроны, коптер, рации, мобильные телефоны, сим-карты, взрывчатку, поражающие элементы, пульты дистанционного подрыва.В ФСБ ранее сообщили, что у задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также "специальные средства разведки". Кроме того, обнаружен и обезврежен заминированное авто, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828204697.html
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Задержание диверсантов СБУ. Видео ФСБ
ФСБ после сообщений о задержании в Херсонской области диверсантов СБУ публикует оперативное видео.
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происшествия, россия, херсонская область , болгария, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Херсонская область , Болгария, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Евросоюз
10:34 08.11.2022 (обновлено: 10:46 08.11.2022)
 
У диверсантов в Херсонской области нашли гранатометы

У диверсантов в Херсонской области нашли гранатометы и болгарские автономера

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Сотрудники ФСБ России нашли у задержанных по подозрению в подготовке терактов в Херсонской области автомобильные номера Болгарии (член ЕС), три гранатомета, автоматы, четыре пистолета, беспилотник и рации, следует из опубликованного во вторник видео ФСБ России.
Ранее во вторник в ФСБ России сообщили, что в Херсонской области задержаны девять диверсантов из Службы безопасности Украины (СБУ), планировавших теракты против высокопоставленных членов администрации области. Их кураторы - сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей - скрываются за пределами РФ.
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Видеозапись показывает задержание подозреваемых и обыски в местах проживания, в ходе которых сотрудники ФСБ обнаружили автомобильные номера Болгарии, три гранатомета, три автомата, четыре пистолета, патроны, коптер, рации, мобильные телефоны, сим-карты, взрывчатку, поражающие элементы, пульты дистанционного подрыва.
В ФСБ ранее сообщили, что у задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также "специальные средства разведки". Кроме того, обнаружен и обезврежен заминированное авто, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации.
ФСБ России пресекла деятельность ДРГ СБУ на территории Херсонской области. Кадр видео
Вчера, 10:08В России
ФСБ: в Херсонской области задержаны диверсанты, готовившие теракты
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияХерсонская областьБолгарияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныЕвросоюз
 
 
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