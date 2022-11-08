https://ria.ru/20221108/diversanty-1829872671.html

У диверсантов в Херсонской области нашли гранатометы

У диверсантов в Херсонской области нашли гранатометы - РИА Новости, 08.11.2022

У диверсантов в Херсонской области нашли гранатометы

Сотрудники ФСБ России нашли у задержанных по подозрению в подготовке терактов в Херсонской области автомобильные номера Болгарии (член ЕС), три гранатомета,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:34

2022-11-08T10:34

2022-11-08T10:46

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

херсонская область

болгария

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Сотрудники ФСБ России нашли у задержанных по подозрению в подготовке терактов в Херсонской области автомобильные номера Болгарии (член ЕС), три гранатомета, автоматы, четыре пистолета, беспилотник и рации, следует из опубликованного во вторник видео ФСБ России.Ранее во вторник в ФСБ России сообщили, что в Херсонской области задержаны девять диверсантов из Службы безопасности Украины (СБУ), планировавших теракты против высокопоставленных членов администрации области. Их кураторы - сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей - скрываются за пределами РФ.Видеозапись показывает задержание подозреваемых и обыски в местах проживания, в ходе которых сотрудники ФСБ обнаружили автомобильные номера Болгарии, три гранатомета, три автомата, четыре пистолета, патроны, коптер, рации, мобильные телефоны, сим-карты, взрывчатку, поражающие элементы, пульты дистанционного подрыва.В ФСБ ранее сообщили, что у задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также "специальные средства разведки". Кроме того, обнаружен и обезврежен заминированное авто, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации.

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828204697.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221108/fsb-1829866142.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание диверсантов СБУ. Видео ФСБ ФСБ после сообщений о задержании в Херсонской области диверсантов СБУ публикует оперативное видео. 2022-11-08T10:34 true PT3M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, херсонская область , болгария, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, евросоюз