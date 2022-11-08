https://ria.ru/20221108/diversant-1830003526.html

Украинский диверсант покончил с собой при задержании в Херсонской области

Украинский диверсант покончил с собой при задержании в Херсонской области - РИА Новости, 08.11.2022

Украинский диверсант покончил с собой при задержании в Херсонской области

Украинский диверсант погиб, взорвав себя при попытке скрыться от силовиков в городе Берислав Херсонской области, сообщил во вторник журналистам представитель... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:23

2022-11-08T16:23

2022-11-08T17:23

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

херсонская область

херсон

служба безопасности украины

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829445916_417:0:2633:1246_1920x0_80_0_0_d7c1a84db2e6a5abab0241c09dbafe82.jpg

ХЕРСОН, 8 ноя — РИА Новости. Украинский диверсант погиб, взорвав себя при попытке скрыться от силовиков в городе Берислав Херсонской области, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона."В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовыми структурами в городе Берислав Херсонской области при попытке скрыться от представителей во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ", - рассказал он. Диверсант, по его словам, погиб на месте. Данные о его местонахождении силовики получили от других членов диверсионной группы, ранее задержанных в Херсоне.Кроме того, сегодня утром ФСБ РФ объявила о задержании целой диверсионной группы из девяти человек, готовивших покушения на высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области. У задержанных, отмечала спецслужба, изъяли три готовые бомбы, пять кило пластида, гранаты и оружие. Удалось обезвредить заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить одно из покушений.

https://ria.ru/20221108/kherson-1829960053.html

россия

херсонская область

херсон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, херсонская область , херсон, служба безопасности украины, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр