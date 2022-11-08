https://ria.ru/20221108/diversant-1830003526.html
Украинский диверсант покончил с собой при задержании в Херсонской области
Украинский диверсант покончил с собой при задержании в Херсонской области - РИА Новости, 08.11.2022
Украинский диверсант покончил с собой при задержании в Херсонской области
Украинский диверсант погиб, взорвав себя при попытке скрыться от силовиков в городе Берислав Херсонской области, сообщил во вторник журналистам представитель... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:23
2022-11-08T16:23
2022-11-08T17:23
специальная военная операция на украине
происшествия
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херсонская область
херсон
служба безопасности украины
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ХЕРСОН, 8 ноя — РИА Новости. Украинский диверсант погиб, взорвав себя при попытке скрыться от силовиков в городе Берислав Херсонской области, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона."В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовыми структурами в городе Берислав Херсонской области при попытке скрыться от представителей во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ", - рассказал он. Диверсант, по его словам, погиб на месте. Данные о его местонахождении силовики получили от других членов диверсионной группы, ранее задержанных в Херсоне.Кроме того, сегодня утром ФСБ РФ объявила о задержании целой диверсионной группы из девяти человек, готовивших покушения на высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области. У задержанных, отмечала спецслужба, изъяли три готовые бомбы, пять кило пластида, гранаты и оружие. Удалось обезвредить заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить одно из покушений.
https://ria.ru/20221108/kherson-1829960053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:23 08.11.2022 (обновлено: 17:23 08.11.2022)
Украинский диверсант покончил с собой при задержании в Херсонской области
Диверсант СБУ подорвался при попытке избежать задержания в Херсонской области