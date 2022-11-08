https://ria.ru/20221108/disney-1829907685.html

Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения

Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения - РИА Новости, 08.11.2022

Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения

Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения, пишет Бюллетень кинопрокатчика (БК). РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:10

2022-11-08T16:10

2022-11-08T16:10

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения, пишет Бюллетень кинопрокатчика (БК).По данным издания, большинство сотрудников офиса на улице Станиславского, где пока базируется отдел, уволены. Их коллеги переедут в главный офис фирмы в РФ, чтобы "закончить необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании" в стране. В марте мейджор объявил о приостановке проката своих проектов в России.

https://ria.ru/20221107/babyyoda-1829632297.html

россия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios, россия