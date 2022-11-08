https://ria.ru/20221108/disney-1829907685.html
Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения
Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения - РИА Новости, 08.11.2022
Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения
Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения, пишет Бюллетень кинопрокатчика (БК). РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:10
2022-11-08T16:10
2022-11-08T16:10
культура
новости культуры
кино и сериалы
walt disney animation studios
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42155/27/421552755_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a4173a9a325746f200651eb61547316a.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения, пишет Бюллетень кинопрокатчика (БК).По данным издания, большинство сотрудников офиса на улице Станиславского, где пока базируется отдел, уволены. Их коллеги переедут в главный офис фирмы в РФ, чтобы "закончить необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании" в стране. В марте мейджор объявил о приостановке проката своих проектов в России.
https://ria.ru/20221107/babyyoda-1829632297.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42155/27/421552755_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_74ffa7c9493b565cb51af5a873587a98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios, россия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Walt Disney Animation Studios, Россия
Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения
Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения, пишет БК