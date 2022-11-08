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Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения - РИА Новости, 08.11.2022
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Культура
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Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения
Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения - РИА Новости, 08.11.2022
Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения
Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения, пишет Бюллетень кинопрокатчика (БК). РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:10
2022-11-08T16:10
культура
новости культуры
кино и сериалы
walt disney animation studios
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения, пишет Бюллетень кинопрокатчика (БК).По данным издания, большинство сотрудников офиса на улице Станиславского, где пока базируется отдел, уволены. Их коллеги переедут в главный офис фирмы в РФ, чтобы "закончить необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании" в стране. В марте мейджор объявил о приостановке проката своих проектов в России.
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новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios, россия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Walt Disney Animation Studios, Россия
16:10 08.11.2022
 
Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения

Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения, пишет БК

© Flickr / architekt2Логотип студия Disney. Архивное фото
Логотип студия Disney. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Flickr / architekt2
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения, пишет Бюллетень кинопрокатчика (БК).
По данным издания, большинство сотрудников офиса на улице Станиславского, где пока базируется отдел, уволены.
Их коллеги переедут в главный офис фирмы в РФ, чтобы "закончить необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании" в стране.
В марте мейджор объявил о приостановке проката своих проектов в России.
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