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Каждый пятый британец подвергался дискриминации на работе, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2022
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Каждый пятый британец подвергался дискриминации на работе, сообщили СМИ
Каждый пятый британец подвергался дискриминации на работе, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2022
Каждый пятый британец подвергался дискриминации на работе, сообщили СМИ
Каждый пятый житель Великобритании сталкивался с дискриминацией на рабочем месте, сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на исследование... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:07
2022-11-08T11:07
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Каждый пятый житель Великобритании сталкивался с дискриминацией на рабочем месте, сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на исследование аналитического центра Resolution Foundation.Исследование показало, что восемь миллионов британцев в возрасте от 18 до 64 лет не смогли получить желаемую должность, повышение, назначение на стажировку, а также столкнулись с другими неудобствами на работе из-за дискриминации, что нарушает законодательство страны, говорится в статье.Наиболее распространенной причиной неравного отношения оказался возраст: 3,7 миллиона британцев подверглись дискриминации по этому признаку, из которых 16% в возрасте от 18 до 24 лет и 11% - от 55 до 65 лет.Еще 2,7 миллиона жителей королевства столкнулись с дискриминацией по половому признаку. Большое число случаев дискриминации также было отмечено среди представителей этнических меньшинств - более 20% пожаловались на неравное отношение, отметив, что помимо этого они чаще подвергаются притеснениям из-за пола и возраста. С дискриминацией также сталкиваются люди с ограниченными возможностями.По данным Resolution Foundation, уровень дискриминации в Великобритании не сильно изменился по сравнению с показателями 2008 и 2015 годов. Это связано с сокращением в несколько раз финансирования комиссии по вопросам равенства и прав человека, занимающейся проблемами дискриминации в королевстве.
https://ria.ru/20221014/bezhentsy-1824129851.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
11:07 08.11.2022
 
Каждый пятый британец подвергался дискриминации на работе, сообщили СМИ

Financial Times: каждый пятый житель Великобритании сталкивался с дискриминацией на работе

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Каждый пятый житель Великобритании сталкивался с дискриминацией на рабочем месте, сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на исследование аналитического центра Resolution Foundation.
Исследование показало, что восемь миллионов британцев в возрасте от 18 до 64 лет не смогли получить желаемую должность, повышение, назначение на стажировку, а также столкнулись с другими неудобствами на работе из-за дискриминации, что нарушает законодательство страны, говорится в статье.
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Наиболее распространенной причиной неравного отношения оказался возраст: 3,7 миллиона британцев подверглись дискриминации по этому признаку, из которых 16% в возрасте от 18 до 24 лет и 11% - от 55 до 65 лет.
Еще 2,7 миллиона жителей королевства столкнулись с дискриминацией по половому признаку. Большое число случаев дискриминации также было отмечено среди представителей этнических меньшинств - более 20% пожаловались на неравное отношение, отметив, что помимо этого они чаще подвергаются притеснениям из-за пола и возраста. С дискриминацией также сталкиваются люди с ограниченными возможностями.
По данным Resolution Foundation, уровень дискриминации в Великобритании не сильно изменился по сравнению с показателями 2008 и 2015 годов. Это связано с сокращением в несколько раз финансирования комиссии по вопросам равенства и прав человека, занимающейся проблемами дискриминации в королевстве.
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