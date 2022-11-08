https://ria.ru/20221108/diskriminatsiya-1829883197.html

Каждый пятый британец подвергался дискриминации на работе, сообщили СМИ

Каждый пятый британец подвергался дискриминации на работе, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2022

Каждый пятый британец подвергался дискриминации на работе, сообщили СМИ

Каждый пятый житель Великобритании сталкивался с дискриминацией на рабочем месте, сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на исследование... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:07

2022-11-08T11:07

2022-11-08T11:07

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великобритания

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Каждый пятый житель Великобритании сталкивался с дискриминацией на рабочем месте, сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на исследование аналитического центра Resolution Foundation.Исследование показало, что восемь миллионов британцев в возрасте от 18 до 64 лет не смогли получить желаемую должность, повышение, назначение на стажировку, а также столкнулись с другими неудобствами на работе из-за дискриминации, что нарушает законодательство страны, говорится в статье.Наиболее распространенной причиной неравного отношения оказался возраст: 3,7 миллиона британцев подверглись дискриминации по этому признаку, из которых 16% в возрасте от 18 до 24 лет и 11% - от 55 до 65 лет.Еще 2,7 миллиона жителей королевства столкнулись с дискриминацией по половому признаку. Большое число случаев дискриминации также было отмечено среди представителей этнических меньшинств - более 20% пожаловались на неравное отношение, отметив, что помимо этого они чаще подвергаются притеснениям из-за пола и возраста. С дискриминацией также сталкиваются люди с ограниченными возможностями.По данным Resolution Foundation, уровень дискриминации в Великобритании не сильно изменился по сравнению с показателями 2008 и 2015 годов. Это связано с сокращением в несколько раз финансирования комиссии по вопросам равенства и прав человека, занимающейся проблемами дискриминации в королевстве.

https://ria.ru/20221014/bezhentsy-1824129851.html

https://ria.ru/20220913/diskriminatsiya-1816360476.html

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания