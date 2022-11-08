https://ria.ru/20221108/diskriminatsiya-1829883197.html
Каждый пятый британец подвергался дискриминации на работе, сообщили СМИ
Каждый пятый британец подвергался дискриминации на работе, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2022
Каждый пятый британец подвергался дискриминации на работе, сообщили СМИ
Каждый пятый житель Великобритании сталкивался с дискриминацией на рабочем месте, сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на исследование... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:07
2022-11-08T11:07
2022-11-08T11:07
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172291_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_e9cc956f8165b86f6244295a20053176.jpg
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Каждый пятый житель Великобритании сталкивался с дискриминацией на рабочем месте, сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на исследование аналитического центра Resolution Foundation.Исследование показало, что восемь миллионов британцев в возрасте от 18 до 64 лет не смогли получить желаемую должность, повышение, назначение на стажировку, а также столкнулись с другими неудобствами на работе из-за дискриминации, что нарушает законодательство страны, говорится в статье.Наиболее распространенной причиной неравного отношения оказался возраст: 3,7 миллиона британцев подверглись дискриминации по этому признаку, из которых 16% в возрасте от 18 до 24 лет и 11% - от 55 до 65 лет.Еще 2,7 миллиона жителей королевства столкнулись с дискриминацией по половому признаку. Большое число случаев дискриминации также было отмечено среди представителей этнических меньшинств - более 20% пожаловались на неравное отношение, отметив, что помимо этого они чаще подвергаются притеснениям из-за пола и возраста. С дискриминацией также сталкиваются люди с ограниченными возможностями.По данным Resolution Foundation, уровень дискриминации в Великобритании не сильно изменился по сравнению с показателями 2008 и 2015 годов. Это связано с сокращением в несколько раз финансирования комиссии по вопросам равенства и прав человека, занимающейся проблемами дискриминации в королевстве.
https://ria.ru/20221014/bezhentsy-1824129851.html
https://ria.ru/20220913/diskriminatsiya-1816360476.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172291_102:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1bb1e432c988cb890f34870a435c1a23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Каждый пятый британец подвергался дискриминации на работе, сообщили СМИ
Financial Times: каждый пятый житель Великобритании сталкивался с дискриминацией на работе
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости.
Каждый пятый житель Великобритании сталкивался с дискриминацией на рабочем месте, сообщила во вторник газета Financial Times
со ссылкой на исследование аналитического центра Resolution Foundation.
Исследование показало, что восемь миллионов британцев в возрасте от 18 до 64 лет не смогли получить желаемую должность, повышение, назначение на стажировку, а также столкнулись с другими неудобствами на работе из-за дискриминации, что нарушает законодательство страны, говорится в статье.
Наиболее распространенной причиной неравного отношения оказался возраст: 3,7 миллиона британцев подверглись дискриминации по этому признаку, из которых 16% в возрасте от 18 до 24 лет и 11% - от 55 до 65 лет.
Еще 2,7 миллиона жителей королевства столкнулись с дискриминацией по половому признаку. Большое число случаев дискриминации также было отмечено среди представителей этнических меньшинств - более 20% пожаловались на неравное отношение, отметив, что помимо этого они чаще подвергаются притеснениям из-за пола и возраста. С дискриминацией также сталкиваются люди с ограниченными возможностями.
По данным Resolution Foundation, уровень дискриминации в Великобритании не сильно изменился по сравнению с показателями 2008 и 2015 годов. Это связано с сокращением в несколько раз финансирования комиссии по вопросам равенства и прав человека, занимающейся проблемами дискриминации в королевстве.