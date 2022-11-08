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Путин призвал создать новые стимулы для выхода на работу россиян с детьми - РИА Новости, 08.11.2022
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Путин призвал создать новые стимулы для выхода на работу россиян с детьми
Путин призвал создать новые стимулы для выхода на работу россиян с детьми - РИА Новости, 08.11.2022
Путин призвал создать новые стимулы для выхода на работу россиян с детьми
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:26
2022-11-08T19:26
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу."Необходимо создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу, повышать квалификацию и осваивать новые хорошо оплачиваемые профессии. Нужно поддержать тех, кто стремится зарабатывать больше...Я знаю, что вы этим занимаетесь", - сказал Путин на совещании о поддержке доходов семей с детьми.Он добавил, что есть разные подходы к решению этого вопроса, в том числе, корректировки по налогам, частичная выплата пособий. "Прошу не затягивать и принять согласованное решение", - попросил глава государства.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
19:26 08.11.2022
 
Путин призвал создать новые стимулы для выхода на работу россиян с детьми

Путин: нужно создать дополнительные возможности для россиян с детьми выходить на работу

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу.
"Необходимо создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу, повышать квалификацию и осваивать новые хорошо оплачиваемые профессии. Нужно поддержать тех, кто стремится зарабатывать больше...Я знаю, что вы этим занимаетесь", - сказал Путин на совещании о поддержке доходов семей с детьми.
Он добавил, что есть разные подходы к решению этого вопроса, в том числе, корректировки по налогам, частичная выплата пособий. "Прошу не затягивать и принять согласованное решение", - попросил глава государства.
Девушка с детьми - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 19:02
Ресурсы на поддержку семей с детьми заложили в бюджет на 2023-2025 годы
 
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