https://ria.ru/20221108/deti-1830068753.html

Путин призвал создать новые стимулы для выхода на работу россиян с детьми

Путин призвал создать новые стимулы для выхода на работу россиян с детьми - РИА Новости, 08.11.2022

Путин призвал создать новые стимулы для выхода на работу россиян с детьми

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:26

2022-11-08T19:26

2022-11-08T19:26

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу."Необходимо создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу, повышать квалификацию и осваивать новые хорошо оплачиваемые профессии. Нужно поддержать тех, кто стремится зарабатывать больше...Я знаю, что вы этим занимаетесь", - сказал Путин на совещании о поддержке доходов семей с детьми.Он добавил, что есть разные подходы к решению этого вопроса, в том числе, корректировки по налогам, частичная выплата пособий. "Прошу не затягивать и принять согласованное решение", - попросил глава государства.

https://ria.ru/20221108/podderzhka-1830063424.html

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общество, владимир путин, россия