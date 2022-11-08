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Защита опровергла слухи о возбуждении уголовного дела против Демушкина - РИА Новости, 08.11.2022
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Защита опровергла слухи о возбуждении уголовного дела против Демушкина
Защита опровергла слухи о возбуждении уголовного дела против Демушкина - РИА Новости, 08.11.2022
Защита опровергла слухи о возбуждении уголовного дела против Демушкина
Следствие пока не возбуждало уголовное дело против националиста Дмитрия Демушкина: его отпустили из ФСБ после опроса во вторник, заявил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:56
2022-11-08T14:56
происшествия
дмитрий демушкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский городской суд
россия
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Следствие пока не возбуждало уголовное дело против националиста Дмитрия Демушкина: его отпустили из ФСБ после опроса во вторник, заявил РИА Новости его адвокат Олег Колесников."Его опросили и отпустили. Уголовное дело пока не возбуждено, соответственно, у него нет никакого статуса", - сказал адвокат.По его словам, утром сотрудники ФСБ пришли к его подзащитному домой и провели не обыск, а "осмотр помещения" по постановлению Мосгорсуда, выданному по инициативе спецслужбы."При этом они изъяли его телефон - хотя оснований не было, изымать вещи можно только на обыске", - подчеркнул Колесников.Он предположил, что дальше следствие проведет экспертизы интервью и высказываний Демушкина и тогда уже решит вопрос о возбуждении дела.Проверка, отметил защитник, проводится по части 3 статьи 280.4 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Санкция статьи предусматривает от пяти до семи лет колонии.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Демушкин – один из известных деятелей правого движения в России, был соорганизатором "Русских маршей". В 2017 году его приговорили к 2,5 годам колонии за опубликованные в соцсети экстремистские изображения, в феврале 2019-го он досрочно освободился из-за декриминализации статьи "Экстремизм". Проблемы с законом этим не ограничились: впоследствии суд штрафовал его за участие в несогласованной акции.
https://ria.ru/20221107/bigaev-1829633695.html
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происшествия, дмитрий демушкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, россия
Происшествия, Дмитрий Демушкин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московский городской суд, Россия
14:56 08.11.2022
 
Защита опровергла слухи о возбуждении уголовного дела против Демушкина

Защита заявила, что следствие не возбуждало уголовное дело против националиста Демушкина

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк Дмитрий Демушкин
 Дмитрий Демушкин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дмитрий Демушкин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Следствие пока не возбуждало уголовное дело против националиста Дмитрия Демушкина: его отпустили из ФСБ после опроса во вторник, заявил РИА Новости его адвокат Олег Колесников.
"Его опросили и отпустили. Уголовное дело пока не возбуждено, соответственно, у него нет никакого статуса", - сказал адвокат.
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По его словам, утром сотрудники ФСБ пришли к его подзащитному домой и провели не обыск, а "осмотр помещения" по постановлению Мосгорсуда, выданному по инициативе спецслужбы.
"При этом они изъяли его телефон - хотя оснований не было, изымать вещи можно только на обыске", - подчеркнул Колесников.
Он предположил, что дальше следствие проведет экспертизы интервью и высказываний Демушкина и тогда уже решит вопрос о возбуждении дела.
Проверка, отметил защитник, проводится по части 3 статьи 280.4 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Санкция статьи предусматривает от пяти до семи лет колонии.
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Демушкин – один из известных деятелей правого движения в России, был соорганизатором "Русских маршей". В 2017 году его приговорили к 2,5 годам колонии за опубликованные в соцсети экстремистские изображения, в феврале 2019-го он досрочно освободился из-за декриминализации статьи "Экстремизм". Проблемы с законом этим не ограничились: впоследствии суд штрафовал его за участие в несогласованной акции.
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ПроисшествияДмитрий ДемушкинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский городской судРоссия
 
 
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