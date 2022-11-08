https://ria.ru/20221108/demushkin-1829973534.html

Защита опровергла слухи о возбуждении уголовного дела против Демушкина

Защита опровергла слухи о возбуждении уголовного дела против Демушкина - РИА Новости, 08.11.2022

Защита опровергла слухи о возбуждении уголовного дела против Демушкина

Следствие пока не возбуждало уголовное дело против националиста Дмитрия Демушкина: его отпустили из ФСБ после опроса во вторник, заявил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:56

2022-11-08T14:56

2022-11-08T14:56

происшествия

дмитрий демушкин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московский городской суд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155720/48/1557204827_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_94901610ced8e8ca4dee32102ef2dd9a.jpg

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Следствие пока не возбуждало уголовное дело против националиста Дмитрия Демушкина: его отпустили из ФСБ после опроса во вторник, заявил РИА Новости его адвокат Олег Колесников."Его опросили и отпустили. Уголовное дело пока не возбуждено, соответственно, у него нет никакого статуса", - сказал адвокат.По его словам, утром сотрудники ФСБ пришли к его подзащитному домой и провели не обыск, а "осмотр помещения" по постановлению Мосгорсуда, выданному по инициативе спецслужбы."При этом они изъяли его телефон - хотя оснований не было, изымать вещи можно только на обыске", - подчеркнул Колесников.Он предположил, что дальше следствие проведет экспертизы интервью и высказываний Демушкина и тогда уже решит вопрос о возбуждении дела.Проверка, отметил защитник, проводится по части 3 статьи 280.4 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Санкция статьи предусматривает от пяти до семи лет колонии.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Демушкин – один из известных деятелей правого движения в России, был соорганизатором "Русских маршей". В 2017 году его приговорили к 2,5 годам колонии за опубликованные в соцсети экстремистские изображения, в феврале 2019-го он досрочно освободился из-за декриминализации статьи "Экстремизм". Проблемы с законом этим не ограничились: впоследствии суд штрафовал его за участие в несогласованной акции.

https://ria.ru/20221107/bigaev-1829633695.html

https://ria.ru/20221031/romanovskiy-1828087232.html

https://ria.ru/20221026/navalnyy-1826978936.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дмитрий демушкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, россия