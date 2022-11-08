https://ria.ru/20221108/demushkin-1829966276.html

Националиста Демушкина проверяют на дискредитацию власти, заявили в СПЧ

Националиста Демушкина проверяют на дискредитацию власти, заявили в СПЧ - РИА Новости, 08.11.2022

Националиста Демушкина проверяют на дискредитацию власти, заявили в СПЧ

Правоохранители проверяют националиста Дмитрия Демушкина на возможную дискредитацию государственной власти за рубежом, уголовное дело пока не возбуждено,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:42

2022-11-08T14:42

2022-11-08T14:42

происшествия

дмитрий демушкин

ева меркачева

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правоохранители проверяют националиста Дмитрия Демушкина на возможную дискредитацию государственной власти за рубежом, уголовное дело пока не возбуждено, сообщила член СПЧ РФ Ева Меркачева.Ранее адвокат Олег Колесников рассказал РИА Новости, что в квартире Демушкина прошел обыск."Пока проводится проверка, уголовное дело не возбуждено. Тема проверки - "Возможная дискредитация государственной власти за рубежом". Конкретики не дали", - написала Меркачева в своем Telegram-канале.Демушкин был одним из организаторов "Русских маршей". В 2017 году его приговорили к 2,5 годам колонии за опубликованные в соцсети экстремистские изображения, в феврале 2019-го он досрочно освободился. Впоследствии суд штрафовал его за участие в несогласованной акции.По появившейся в 2022 году статье 207.3 УК РФ публичное распространение фейков об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за рубежом наказывается вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

https://ria.ru/20221108/demushkin-1829861757.html

https://ria.ru/20190926/1559164392.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дмитрий демушкин, ева меркачева, россия