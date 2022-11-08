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В Москве провели обыск у националиста Дмитрия Демушкина - РИА Новости, 08.11.2022
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В Москве провели обыск у националиста Дмитрия Демушкина
В Москве провели обыск у националиста Дмитрия Демушкина - РИА Новости, 08.11.2022
В Москве провели обыск у националиста Дмитрия Демушкина
Следствие провело обыск у националиста Дмитрия Демушкина, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Колесников. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:40
2022-11-08T09:40
дмитрий демушкин
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Следствие провело обыск у националиста Дмитрия Демушкина, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Колесников."В 6.30 утра зашли с обыском, изъяли телефон, допросили", - сказал собеседник.Пока неизвестно, по какой статье прошел обыск и возбуждено ли уголовное дело, неясен и процессуальный статус Демушкина, но адвокат предполагает, что его подзащитный – свидетель."Его оставили дома. Если бы он был подозреваемым, то избрали бы меру пресечения", - отметил Колесников.Проведение обыска в московской квартире Демушкина также подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Демушкин был одним из организаторов "Русских маршей". В 2017 году его приговорили к 2,5 годам колонии за опубликованные в соцсети экстремистские изображения, в феврале 2019-го он досрочно освободился. Впоследствии суд штрафовал его за участие в несогласованной акции.
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дмитрий демушкин, происшествия, москва
Дмитрий Демушкин, Происшествия, Москва
09:40 08.11.2022
 
В Москве провели обыск у националиста Дмитрия Демушкина

Адвокат Колесников: в квартире националиста Дмитрия Демушкина прошел обыск

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкДмитрий Демушкин
Дмитрий Демушкин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дмитрий Демушкин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Следствие провело обыск у националиста Дмитрия Демушкина, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Колесников.
"В 6.30 утра зашли с обыском, изъяли телефон, допросили", - сказал собеседник.
Пока неизвестно, по какой статье прошел обыск и возбуждено ли уголовное дело, неясен и процессуальный статус Демушкина, но адвокат предполагает, что его подзащитный – свидетель.
"Его оставили дома. Если бы он был подозреваемым, то избрали бы меру пресечения", - отметил Колесников.
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Проведение обыска в московской квартире Демушкина также подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Демушкин был одним из организаторов "Русских маршей". В 2017 году его приговорили к 2,5 годам колонии за опубликованные в соцсети экстремистские изображения, в феврале 2019-го он досрочно освободился. Впоследствии суд штрафовал его за участие в несогласованной акции.
 
Дмитрий ДемушкинПроисшествияМосква
 
 
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