https://ria.ru/20221108/demushkin-1829861757.html

В Москве провели обыск у националиста Дмитрия Демушкина

В Москве провели обыск у националиста Дмитрия Демушкина - РИА Новости, 08.11.2022

В Москве провели обыск у националиста Дмитрия Демушкина

Следствие провело обыск у националиста Дмитрия Демушкина, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Колесников. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:40

2022-11-08T09:40

2022-11-08T09:40

дмитрий демушкин

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Следствие провело обыск у националиста Дмитрия Демушкина, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Колесников."В 6.30 утра зашли с обыском, изъяли телефон, допросили", - сказал собеседник.Пока неизвестно, по какой статье прошел обыск и возбуждено ли уголовное дело, неясен и процессуальный статус Демушкина, но адвокат предполагает, что его подзащитный – свидетель."Его оставили дома. Если бы он был подозреваемым, то избрали бы меру пресечения", - отметил Колесников.Проведение обыска в московской квартире Демушкина также подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Демушкин был одним из организаторов "Русских маршей". В 2017 году его приговорили к 2,5 годам колонии за опубликованные в соцсети экстремистские изображения, в феврале 2019-го он досрочно освободился. Впоследствии суд штрафовал его за участие в несогласованной акции.

https://ria.ru/20221107/bigaev-1829633695.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий демушкин, происшествия, москва