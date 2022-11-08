https://ria.ru/20221108/delo-1829874563.html
Против москвички, выбросившей ребенка с 11-го этажа, завели уголовное дело
Против москвички, выбросившей ребенка с 11-го этажа, завели уголовное дело - РИА Новости, 08.11.2022
Против москвички, выбросившей ребенка с 11-го этажа, завели уголовное дело
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Москве после того, как мать из-за "малозначительного повода" выбросила ребенка с 11-го этажа, сообщает СК РФ. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:40
2022-11-08T10:40
2022-11-08T10:44
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Москве после того, как мать из-за "малозначительного повода" выбросила ребенка с 11-го этажа, сообщает СК РФ.Прокуратура Москвы сообщала, что девочку 2021 года рождения обнаружили под окнами жилого дома в Сумском проезде - предположительно, ее выбросила из кухни с 11-го этажа 26-летняя мать. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.По данным следствия, 8 ноября женщина, "используя малозначительный повод, взяла малолетнюю дочь на руки и, подойдя к окну, выбросила ребенка с высоты 11-го этажа". "Возбуждено уголовное дело по… ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Врачи борются за жизнь девочки. Женщина тоже госпитализирована, сообщала ранее прокуратура."При осмотре квартиры обнаружено, что был включен газ… Мать малолетней будет доставлена в подразделение ведомства", - добавили в СК.
https://ria.ru/20221107/padenie-1829598011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:40 08.11.2022 (обновлено: 10:44 08.11.2022)
Против москвички, выбросившей ребенка с 11-го этажа, завели уголовное дело
Против москвички, выбросившей годовалую дочь с 11-го этажа, завели уголовное дело
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Москве после того, как мать из-за "малозначительного повода" выбросила ребенка с 11-го этажа, сообщает
СК РФ.
Прокуратура Москвы сообщала, что девочку 2021 года рождения обнаружили под окнами жилого дома в Сумском проезде - предположительно, ее выбросила из кухни с 11-го этажа 26-летняя мать. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
По данным следствия, 8 ноября женщина, "используя малозначительный повод, взяла малолетнюю дочь на руки и, подойдя к окну, выбросила ребенка с высоты 11-го этажа". "Возбуждено уголовное дело по… ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Врачи борются за жизнь девочки. Женщина тоже госпитализирована, сообщала ранее прокуратура.
"При осмотре квартиры обнаружено, что был включен газ… Мать малолетней будет доставлена в подразделение ведомства", - добавили в СК.