https://ria.ru/20221108/delo-1829874563.html

Против москвички, выбросившей ребенка с 11-го этажа, завели уголовное дело

Против москвички, выбросившей ребенка с 11-го этажа, завели уголовное дело - РИА Новости, 08.11.2022

Против москвички, выбросившей ребенка с 11-го этажа, завели уголовное дело

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Москве после того, как мать из-за "малозначительного повода" выбросила ребенка с 11-го этажа, сообщает СК РФ. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:40

2022-11-08T10:40

2022-11-08T10:44

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Москве после того, как мать из-за "малозначительного повода" выбросила ребенка с 11-го этажа, сообщает СК РФ.Прокуратура Москвы сообщала, что девочку 2021 года рождения обнаружили под окнами жилого дома в Сумском проезде - предположительно, ее выбросила из кухни с 11-го этажа 26-летняя мать. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.По данным следствия, 8 ноября женщина, "используя малозначительный повод, взяла малолетнюю дочь на руки и, подойдя к окну, выбросила ребенка с высоты 11-го этажа". "Возбуждено уголовное дело по… ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Врачи борются за жизнь девочки. Женщина тоже госпитализирована, сообщала ранее прокуратура."При осмотре квартиры обнаружено, что был включен газ… Мать малолетней будет доставлена в подразделение ведомства", - добавили в СК.

https://ria.ru/20221107/padenie-1829598011.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)