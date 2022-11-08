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"Бутербродекс" во второй половине октября снизился на 0,9 пункта - РИА Новости, 08.11.2022
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"Бутербродекс" во второй половине октября снизился на 0,9 пункта
"Бутербродекс" во второй половине октября снизился на 0,9 пункта - РИА Новости, 08.11.2022
"Бутербродекс" во второй половине октября снизился на 0,9 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине октября снизился... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:15
2022-11-08T11:25
экономика
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине октября снизился на 0,9 пункта по сравнению с началом месяца — до 99,1 пункта.Индекс разработали РИА Новости на основе данных, предоставляемых аналитиками из агентства "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян: По продуктам из этой потребительской "корзины" рассчитывается средний чек. За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.Во второй половине октября средний чек вырос по огурцам (на 3 процента, до 80 рублей) и сахару (на 2 процента, до 66 рублей). Снизился он по батону (на 3 процента, до 30 рублей), ветчине (на 3 процента, до 131 рубля), сливочному маслу (на 3 процента, до 156 рублей), сыру (на 1 процент, до 153 рублей) и растворимому кофе (на 1 процент, до 266 рублей).Таким образом, индекс по сравнению с первой половиной месяца опустился на 0,9 пункта и составил 99,1 пункта.Рост стоимости огурцов укладывается в сезонные колебания цен на овощи, а интерес к сахару традиционно растет с приближением холодов, отмечают аналитики "Чек Индекса". В то же время по другим товарам, которые принято относить к социально значимому сегменту, размер трат был даже ниже, чем в начале октября: большинство магазинов стремятся удерживать по ним приемлемые цены либо развивают линейку более доступных предложений.
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экономика, россия
Экономика, Россия
10:15 08.11.2022 (обновлено: 11:25 08.11.2022)
 
"Бутербродекс" во второй половине октября снизился на 0,9 пункта

"Бутербродекс" во второй половине октября упал на 0,9 пункта по сравнению с началом месяца

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПокупатели в очереди возле кассы в гипермаркете "Ашан"
Покупатели в очереди возле кассы в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Покупатели в очереди возле кассы в гипермаркете "Ашан". Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине октября снизился на 0,9 пункта по сравнению с началом месяца — до 99,1 пункта.
Индекс разработали РИА Новости на основе данных, предоставляемых аналитиками из агентства "Чек Индекс".
В "корзину" для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян:
  • батон (400 граммов);
  • ветчина (200 граммов);
  • сливочное масло (180 граммов);
  • сыр (200 граммов);
  • огурцы (500 граммов);
  • растворимый кофе (95 граммов);
  • сахар (килограмм).
По продуктам из этой потребительской "корзины" рассчитывается средний чек. За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
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Таким образом, индекс по сравнению с первой половиной месяца опустился на 0,9 пункта и составил 99,1 пункта.
Рост стоимости огурцов укладывается в сезонные колебания цен на овощи, а интерес к сахару традиционно растет с приближением холодов, отмечают аналитики "Чек Индекса". В то же время по другим товарам, которые принято относить к социально значимому сегменту, размер трат был даже ниже, чем в начале октября: большинство магазинов стремятся удерживать по ним приемлемые цены либо развивают линейку более доступных предложений.
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