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Билайн и Сеченовка обучили ИИ определять патологии тазобедренного сустава - РИА Новости, 08.11.2022
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Билайн и Сеченовка обучили ИИ определять патологии тазобедренного сустава
Билайн и Сеченовка обучили ИИ определять патологии тазобедренного сустава - РИА Новости, 08.11.2022
Билайн и Сеченовка обучили ИИ определять патологии тазобедренного сустава
Специалисты совместной цифровой лаборатории билайна и Сеченовского Университета создали модель ИИ, которая, по предварительным данным тестирования может с... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:17
2022-11-08T12:17
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Специалисты совместной цифровой лаборатории билайна и Сеченовского Университета создали модель ИИ, которая, по предварительным данным тестирования может с точностью более 80% прогнозировать развитие патологии тазобедренного сустава на основе снимков МРТ, сообщает компания.Результаты совместных исследований представлены на VI Сеченовском Международном Биомедицинском Саммите 2022 (SIBS-2022)."Решение прогнозирует развитие четырех наиболее часто встречающихся патологий тазобедренного сустава, в частности, синовита и повреждения хряща. В ближайшей перспективе планируется создать интегрируемые сервисы для определения вероятности патологий в травматологии на основе лучевых методов исследований, а также выявления признаков наличия и степени тяжести различных патологий тазобедренного сустава в МРТ-исследованиях. Результат анализа является вспомогательным инструментом, решение по диагнозу принимает квалифицированный специалист", - говорится в сообщении.В октябре 2021 года билайн и Сеченовский Университет подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместную работу по созданию новых медицинских технологий на основе ИИ, создание цифровой лаборатории, а также внедрение результатов сотрудничества в систему здравоохранения. В ходе нынешнего саммита стороны подписали очередное соглашение, предусматривающее взаимодействие в разработке технологий и продуктов на основе ИИ и больших данных для применения в области медицины, в частности, систем поддержки принятия врачебных решений в травматологии и ортопедии, а также коммерциализации таких продуктов в целях цифровизации медицины."Совместно с коллегами из Сеченовки мы уже создали модель ИИ, которая позволяет определять наличие значимых патологий тазобедренного сустава. Это особенно важно на ранних стадиях развития заболевания. Сейчас мы приступаем ко второму этапу работы — классификации этих патологий. Что касается развития лаборатории, то мы значительно расширили ее функционал, и сейчас ученые при помощи облачных технологий билайна могут описывать патологии, которые они видят на выгружаемых исследованиях. Подписанное сегодня соглашение позволит увеличить количество направлений сотрудничества и создавать новые решения в области травматологии и ортопедии, а в перспективе мы намерены развивать сотрудничество для решения сложных задач в онкологии", - приводится в сообщении комментарий генерального директора билайна Александра Торбахова.
https://ria.ru/20221102/bilayn-1828672305.html
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новости компаний - экономика, билайн, первый мгму имени сеченова, россия
Новости компаний - Экономика, Билайн, Первый МГМУ имени Сеченова, Россия
12:17 08.11.2022
 

Билайн и Сеченовка обучили ИИ определять патологии тазобедренного сустава

© Фото : пресс-служба ПАО "Вымпелком"VI Сеченовский Международный Биомедицинский Саммит 2022
VI Сеченовский Международный Биомедицинский Саммит 2022 - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : пресс-служба ПАО "Вымпелком"
VI Сеченовский Международный Биомедицинский Саммит 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Специалисты совместной цифровой лаборатории билайна и Сеченовского Университета создали модель ИИ, которая, по предварительным данным тестирования может с точностью более 80% прогнозировать развитие патологии тазобедренного сустава на основе снимков МРТ, сообщает компания.
Результаты совместных исследований представлены на VI Сеченовском Международном Биомедицинском Саммите 2022 (SIBS-2022).
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"Решение прогнозирует развитие четырех наиболее часто встречающихся патологий тазобедренного сустава, в частности, синовита и повреждения хряща. В ближайшей перспективе планируется создать интегрируемые сервисы для определения вероятности патологий в травматологии на основе лучевых методов исследований, а также выявления признаков наличия и степени тяжести различных патологий тазобедренного сустава в МРТ-исследованиях. Результат анализа является вспомогательным инструментом, решение по диагнозу принимает квалифицированный специалист", - говорится в сообщении.
В октябре 2021 года билайн и Сеченовский Университет подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместную работу по созданию новых медицинских технологий на основе ИИ, создание цифровой лаборатории, а также внедрение результатов сотрудничества в систему здравоохранения. В ходе нынешнего саммита стороны подписали очередное соглашение, предусматривающее взаимодействие в разработке технологий и продуктов на основе ИИ и больших данных для применения в области медицины, в частности, систем поддержки принятия врачебных решений в травматологии и ортопедии, а также коммерциализации таких продуктов в целях цифровизации медицины.
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"Совместно с коллегами из Сеченовки мы уже создали модель ИИ, которая позволяет определять наличие значимых патологий тазобедренного сустава. Это особенно важно на ранних стадиях развития заболевания. Сейчас мы приступаем ко второму этапу работы — классификации этих патологий. Что касается развития лаборатории, то мы значительно расширили ее функционал, и сейчас ученые при помощи облачных технологий билайна могут описывать патологии, которые они видят на выгружаемых исследованиях. Подписанное сегодня соглашение позволит увеличить количество направлений сотрудничества и создавать новые решения в области травматологии и ортопедии, а в перспективе мы намерены развивать сотрудничество для решения сложных задач в онкологии", - приводится в сообщении комментарий генерального директора билайна Александра Торбахова.
 
Новости компаний - ЭкономикаБилайнПервый МГМУ имени СеченоваРоссия
 
 
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