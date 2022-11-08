https://ria.ru/20221108/bezrabotitsa-1830053943.html

Глава Минтруда заявил о значительном снижении числа безработных за год

Глава Минтруда заявил о значительном снижении числа безработных за год - РИА Новости, 08.11.2022

Глава Минтруда заявил о значительном снижении числа безработных за год

Безработица в России остается на низком уровне, ситуация на рынке труда стабильна, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:41

2022-11-08T18:41

2022-11-08T19:13

россия

общество

антон котяков

безработица

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Безработица в России остается на низком уровне, ситуация на рынке труда стабильна, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков."На протяжении последнего полугодия безработица сохраняется на низком уровне, можно сказать, что ситуация на рынке труда стабильна", - сказал Котяков с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми. Он уточнил, что этому способствовали предпринимаемые меры по поддержке деловой активности. Наряду с финансово-экономическими инструментами были развернуты меры, направленные на сохранение трудовых коллективов и обеспечение занятости, отметил министр."В центрах занятости на сегодняшний день зарегистрировано 570 тысяч безработных граждан. Также напомню, что год назад в органах занятости у нас состояли на учете более 830 тысяч граждан", - отметил министр. Он добавил, что в базе портала "Работа в России" доступно почти 2,3 миллиона вакансий.

https://ria.ru/20220814/bezrabotitsa-1809556727.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, антон котяков, безработица, владимир путин