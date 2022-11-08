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Глава Минтруда заявил о значительном снижении числа безработных за год - РИА Новости, 08.11.2022
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Глава Минтруда заявил о значительном снижении числа безработных за год
Глава Минтруда заявил о значительном снижении числа безработных за год - РИА Новости, 08.11.2022
Глава Минтруда заявил о значительном снижении числа безработных за год
Безработица в России остается на низком уровне, ситуация на рынке труда стабильна, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:41
2022-11-08T19:13
россия
общество
антон котяков
безработица
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Безработица в России остается на низком уровне, ситуация на рынке труда стабильна, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков."На протяжении последнего полугодия безработица сохраняется на низком уровне, можно сказать, что ситуация на рынке труда стабильна", - сказал Котяков с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми. Он уточнил, что этому способствовали предпринимаемые меры по поддержке деловой активности. Наряду с финансово-экономическими инструментами были развернуты меры, направленные на сохранение трудовых коллективов и обеспечение занятости, отметил министр."В центрах занятости на сегодняшний день зарегистрировано 570 тысяч безработных граждан. Также напомню, что год назад в органах занятости у нас состояли на учете более 830 тысяч граждан", - отметил министр. Он добавил, что в базе портала "Работа в России" доступно почти 2,3 миллиона вакансий.
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россия, общество, антон котяков, безработица, владимир путин
Россия, Общество, Антон Котяков, Безработица, Владимир Путин
18:41 08.11.2022 (обновлено: 19:13 08.11.2022)
 
Глава Минтруда заявил о значительном снижении числа безработных за год

Глава Минтруда Котяков заявил о 570 тысячах безработных против 830 тысяч годом ранее

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетители в Центре занятости населения города Москвы "Моя работа"
Посетители в Центре занятости населения города Москвы Моя работа - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители в Центре занятости населения города Москвы "Моя работа". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Безработица в России остается на низком уровне, ситуация на рынке труда стабильна, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"На протяжении последнего полугодия безработица сохраняется на низком уровне, можно сказать, что ситуация на рынке труда стабильна", - сказал Котяков с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми. Он уточнил, что этому способствовали предпринимаемые меры по поддержке деловой активности. Наряду с финансово-экономическими инструментами были развернуты меры, направленные на сохранение трудовых коллективов и обеспечение занятости, отметил министр.
"В центрах занятости на сегодняшний день зарегистрировано 570 тысяч безработных граждан. Также напомню, что год назад в органах занятости у нас состояли на учете более 830 тысяч граждан", - отметил министр. Он добавил, что в базе портала "Работа в России" доступно почти 2,3 миллиона вакансий.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 21:04
Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России в 2022 году
 
РоссияОбществоАнтон КотяковБезработицаВладимир Путин
 
 
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