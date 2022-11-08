18:41 08.11.2022 (обновлено: 19:13 08.11.2022)
Глава Минтруда заявил о значительном снижении числа безработных за год
Глава Минтруда Котяков заявил о 570 тысячах безработных против 830 тысяч годом ранее
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетители в Центре занятости населения города Москвы "Моя работа"
Посетители в Центре занятости населения города Москвы "Моя работа". Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Безработица в России остается на низком уровне, ситуация на рынке труда стабильна, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"На протяжении последнего полугодия безработица сохраняется на низком уровне, можно сказать, что ситуация на рынке труда стабильна", - сказал Котяков с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми. Он уточнил, что этому способствовали предпринимаемые меры по поддержке деловой активности. Наряду с финансово-экономическими инструментами были развернуты меры, направленные на сохранение трудовых коллективов и обеспечение занятости, отметил министр.
"В центрах занятости на сегодняшний день зарегистрировано 570 тысяч безработных граждан. Также напомню, что год назад в органах занятости у нас состояли на учете более 830 тысяч граждан", - отметил министр. Он добавил, что в базе портала "Работа в России" доступно почти 2,3 миллиона вакансий.